Как сделать, чтобы косметика всегда приносила только пользу?

Словом «косметика» принято называть не только декоративные средства для создания идеальной кожи, длинных ресниц, совершенных губок, но и огромный арсенал различных средств, ухаживающих за волосами, ногтями, кожей. Наверное, даже при желании сложно будет составить полный каталог всех возможных и существующих косметических средств различного спектра действия и назначения. Главное правило покупки косметики — покупать лишь в проверенных магазинах, к примеру, интернет-магазин COCOopt.

В последнее время нередко косметическими называются и средства, которые можно смело отнести к лечебным. Хорошо это лишь на первый взгляд, потому что любые лекарственные препараты должны применяться строго под контролем медиков. Агрессивные антивозрастные компоненты действительно могут поначалу вызвать видимые перемены к лучшему – кожа разгладится, морщины заметно сократятся, но затем окажется, что без этого крема вы уже не можете обходиться, а он, в свою очередь, начал терять свой эффект воздействия, так как кожа к нему привыкла. Это же относится и к косметике для волос.

Современного потребителя уже сложно удивить чем-то необычным – мы привыкли к тональному крему, который держится не меньше 8 часов, ультрастойкой губной помаде, запеченным теням, придающим объем и блеск шампуням, удлиняющим тушам и многому другому. Если раньше красота подразумевала под собой молодость, которая априори эталон прекрасного, то сейчас красота – это скорее совершенство глянцевых обложек, где у моделей совершенная кожа и фигура.

В погоне за совершенством не стоит бездумно скупать все косметические новинки или ориентироваться только на их цену. Наша кожа индивидуальна – существует множество примеров, когда одно и то же средство давало отличный результат в одном случае, но приносило полнейшее разочарование в другом. Накупив множество баночек и тюбиков, вы, скорее всего, просто не будете пользоваться всем этим, выбрав одно-два средства.

Чтобы косметика не стала огорчением, читайте информацию на этикетках – уделяйте внимание не только рекламным строчкам, в которых расхваливается продукт, но и его составу, производителю, сроку годности. Следует также опасаться и некачественных подделок под известные бренды. Гораздо проще и безопаснее приобрести нужное вам средство по тому же каталогу орифлейм, по крайней мере вы будете застрахованы от подделок, а также от некачественной или просроченной продукции. Если на этикетке отсутствует или затерся срок годности, покупать такую косметику не стоит. Лазать пальцами в открытые банки с кремами не рекомендуется – для этих целей лучше купить специальную лопаточку. В крайнем случае – всегда мыть руки перед нанесением крема или покупать средства во флаконах с дозатором. Не берите «на пробу» чужую косметику и не давайте «пробовать» свою. Храните косметику в прохладном месте, куда не попадают солнечные лучи и где не слишком влажно.

Бывает, что косметическое средство при первом использовании вызывает аллергию. Это допустимая реакция кожи, но она должна быть кратковременной и слабо выраженной. Пользоваться кремом, от которого кожа краснеет, а глаза слезятся, нельзя, сколько бы он ни стоил. Кстати, именно по этой причине не надо покупать косметику у неизвестного производителя и в сомнительных местах – если вам будет нанесен серьезный ущерб (что хоть и маловероятно, но возможно в случае с известными косметическими фирмами), вы хотя бы сможете предъявить претензии и получить компенсацию.

Статьи по теме