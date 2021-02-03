Гвен Стефани пожертвовала миллион долларов для пострадавших в Японии

Известная певица Гвен Стефани (Gwen Stefani) передала для японских детей, которые пострадали от стихийных бедствий, один миллион долларов. Помимо этих денег Стефани разработала футболки со специальным дизайном, которые продаются на сайте певицы и ее группы «No Doubt». Деньги, заработанные на продаже футболок, также будут переданы в Японию.

Отметим, что футболки с логотипом киев можно приобрести, перейдя по ссылке.

Во время своего интервью Гвен рассказала о том, что она всегда очень тепло относилась к людям, живущим в Стране восходящего солнца. Катастрофа, которая произошла в Японии произвела на нее большое впечатление, поэтому она решила сделать хоть что-то, чтобы поддержать жертв данного стихийного бедствия. Певица также поблагодарила всех своих поклонников, так как именно благодаря их поддержке она может оказать помощь нуждающимся.

Стоит отметить, бедствие, которое произошло в Японии не оставило равнодушным многих знаменитостей. Миллион долларов пожертвовала японцем также актриса Сандра Балок. Леди Гага выпустила специальный браслет с надписью «Молимся за Японию», все средства, заработанные на его продаже, будут направлены пострадавшим японцам. Многие артисты также собрали деньги в помощь Японии, организовав благотворительные концерты.