От ЭОМ и до планшета

Ещё совсем недавно, разговоры о том, что человек сможет пользоваться всеми возможностями электронно-вычислительных машин – казались выдумками на грани фантастики. Однако, появление первых ЭОМ всё-таки доказало, что ничего невозможного нет, и в каждой фантастической идее есть доля реальности. Затем, на смену габаритным компьютерам пришли более компактные модели ноутбуков, которые позволили перенести рабочее место со стационарной плоскости в тот режим и в то место, где вам больше всего удобно.

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Вы могли брать с собой ноутбук на работу, в дорогу, и даже будучи на расстоянии от своего рабочего места, решать все необходимые вопросы. После того, как ноутбуки перестали быть стационарными, начался расцвет социальных сетей. Ведь, у многих пользователей появилась теперь возможность пользоваться ими в нерабочее время, и все вечера напролет они проводили, общаясь в чатах, на форумах и в социальных приложениях. Однако, хотя размеры ноутбуков по сравнению с размерами стационарных компьютеров были меньшими – они были недостаточно компактными и миниатюрными, чтобы брать их с собой в город, в кафе, на отдых…

Вот тогда-то и появились планшеты – облегченная версия ноутбука, с безграничными возможностями. Последнее – действительно верно. На планшете вы можете читать новости, смотреть сериалы, переписываться с друзьями, и даже закачивать на них электронные книги и учебники, чтобы не носить с собой в школу или в институт неподъёмную сумку. Последнее – очень актуально для школьников и студентов. Кстати, именно они чаще всего приходят в магазины и в Интернет сервисы, чтобы приобрести планшеты. Последний вариант – приобретение в Интернете планшета – необычайно выгодно. Доступная цена, подробное описание характеристик планшета, удобная система оплаты заказа и быстрая доставка – ваш планшет сможет радовать вас уже совсем скоро, и вы в полной мере сможете насладиться преимуществами жизни «планшетного» пользователя…

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