Для чего нужно масло для бороды?

Мужчина может изменить свой образ, всего лишь отрастив бороду, в таких случаях масло для бороды просто необходимо. Волос растет с корня, так называемой луковицы. А как известно, для хорошего и быстрого роста волосяного покрова нужны определенные условия. Без витаминов, полезных микроэлементов, а также биологически активных веществ вам не добиться хорошего блеска и густоты бороды. Также на качество волосяного покрова влияет ваш образ жизни. Нужно заниматься спортом, есть полезную еду, а также придерживаться определенного режима. К тому же не стоит забывать о питьевой воде, без нее ни один обменный процесс в организме не проходит как следует.

Так в чем же все-таки польза масел? Масла обладают многими полезными свойствами, благодаря которым ваша борода будет иметь безупречный вид. А самыми популярными и доступными маслами для бороды являются: репейное, касторовое и масло жожоба.

Репейное масло получают из корней лопуха и благодаря своему уникальному составу оно помогает восстановить полноценный обмен веществ, а так же усилить кровообращение в области волосяного покрова. Благодаря этому ускоряется естественный рост волос и уменьшается их выпадение. Кроме того оно увлажняет кожу и убирает не желаемый зуд или воспаление.

Касторовое масло – масло извлекаемое из свежих плодов растения клещевина обыкновенная. Это масло имеет свойства схожи с репейным, но действует оно более мягко, от чего больше подходит для сухого типа кожи. Дополнительным эффектом масла является отбеливание кожи, также сглаживания морщин и лечение микротравм и трещинок.

Масло жожоба по сути то и не является маслом, так как это на самом деле воск, получаемый из орехов кустарника Симондсии китайской (Simmondsie chinensis). Этот воск имеет в своем составе много витамина Е, благодаря чему лучше всех защищает кожу от негативного влияния внешней среды. Также масло жожоба обладает увлажняющими и регенерирующими свойствами, лечит проблемную кожу.

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