Головні помилки в лікуванні молочниці

За статистикою, близько 75% жінок хоча б раз стикалися з дискомфортом, який називається не медичним терміном «молочниця». З-за широкого розповсюдження захворювання і удаваній його несерйозності, жінки часто воліють не звертатися до гінеколога і лікувати гострий вульвовагініт самостійно. Також, багато з жінок вважають за доцільне шукати в мережі самостійно відповідь на питання «як лікувати молочницю».

Симптоми молочниці: печіння, свербіж, рясні виділення, схожі по консистенції на молоко або сир (звідси і народна назва проблеми), біль при сечовипусканні, кислуватий запах – це найпоширеніші неприємності, пов’язані з захворюванням. Провокує цю симптоматику ріст умовно-патогенної мікрофлори. Мікроорганізми, які присутні у піхві у здорової людини не викликають дискомфорт, так як їх кількість незначна. Але під впливом деяких причин їх стає багато, мікрофлора піхви змінюється і виникає захворювання.

Причин раптового зростання цих мікроорганізмів (найчастіше це грибок кандида, стафілококи, кишкова флора, актиноміцети, уреоплазма і мікоплазма) безліч, і встановити чому саме стався збій в роботі організму, деколи складно. Найбільш ймовірні і часті причини:

Недостатня гігієна. Не варто забувати про ранковий і вечірній туалет, а також про підмивання до і після сексуальних контактів. Особливі правила догляду інтимної зони під час менструації. У менструальній крові патогенна флора розмножується в рази швидше. З цієї ж причини, тампони і прокладки потрібно міняти через кожні 3-4 години. А при виникненні запалення відмовитися від тампонів на користь прокладок. Однак, захоплюватися водними процедурами не варто. Гінекологи активно заперечують проти самостійного спринцювання для особливої чистоти. Таким грубим втручанням можна вимити мікрофлору, в результаті чого бактерії і грибки почнуть розмножуватися ще сильніше.

Антибіотики. Побічний ефект цих препаратів – знищення корисних мікроорганізмів, у результаті якого порушується баланс в піхві.

Порушення обміну речовин, цукровий діабет. Солодке середовище ідеальна для розмноження і живлення мікроорганізмів, що викликають молочницю.

Незбалансований раціон. Посилене споживання вуглеводів призводить до прискореного розмноження грибків і бактерій.

Гормональний збій, неправильно підібрані гормональні протизаплідні препарати. Надлишок або нестача гормонів викликають збій обміну речовин і зміни в складі крові. А стан мікрофлори піхви безпосередньо залежить від гормонального фону. З тієї ж причини вагітність може викликати молочницю, оскільки середовище в піхві під впливом гормонів теж стає сприятливим для патогенної мікрофлори.

Головні помилки в лікуванні молочниці

Не робити нічого. Дійсно, молочниця може пройти сама, адже організм має потужні регуляторні функції і може налагодити баланс без медикаментозного втручання. Але мова йде тільки про легку ступінь тяжкості захворювання і про здорову людину. Молочниця, як правило, приходить, коли імунна система дає збій, а це значить, що, не зміцнивши імунітет, у тому числі і місцевий, зупинити ріст умовно-патогенної флори не можна. У будь-якому випадку, якщо захворювання триває більше тижня, з’являється біль внизу живота, гнійні і кров’яні виділення, або якщо рецедиви бувають частіше 4 разів на рік, варто негайно звернутися до лікаря.

Захворювання також може перерости в хронічну форму, а в 70% таких випадках виникають ускладнення. До них відносяться спайки в органах малого тазу, непрохідність маткових труб, безпліддя, потрапляння збудника молочниці у кров, і, як наслідок, розвиток сепсису.

Помилитися з діагнозом. Лікувати молочницю можна тільки після постановки діагнозу на основі лабораторних досліджень. Найчастіше жінки плутають молочницю з бактеріальним вагінозом, трихомоніазом і атиповою формою герпесу. Якщо не лікувати ці захворювання, молочниця тільки посилиться. Для того щоб поставити діагноз гінеколог візьме мазок шийки матки і слизової оболонки піхви. Мікроскопічне дослідження мазка може виявити грибкові міцелії та спори. Після цього з допомогою висіву дізнаються, який саме грибок викликав захворювання. І терапію лікар підбере з урахуванням цих аналізів.

Застосовувати препарати неефективні. Інтернет заповнений безліччю порад про те, як вилікувати молочницю народними засобами. Частина з них неефективна, інша просто шкідлива. Крім «лікування травами» існують ще застарілі методи, наприклад, лікування ністатином і леворином. Доведено, що ці ліки токсичні і малоефективні. Зараз же в сучасній медицині для лікування молочниці зазвичай використовують препарати: клотримазол, ізоконазол, міконазол, натаміцин, гінодек (детальніше). Також курс лікування включає ванночки і спринцювання. Але підбирати лікування повинен гінеколог, адже якщо якісь свічки підійшли вашій подрузі, не обов’язково вони підійдуть і вам.

Припиняти лікування, відразу після того, як відбулося покращення. Лікування повинне проходити курсом і включати в себе не тільки вагінальну терапію, але і корекцію раціону харчування, іноді гормональну терапію, лікування супутніх захворювань і захворювань, які спричинили молочницю. Активне лікування триває більше двох тижнів, якщо припинити його занадто рано, воно обов’язково повернеться.

Не дотримуватися дієти під час лікування захворювання. Терапія може бути неефективною, якщо вживати солодкі страви, білий хліб, дріжджові продукти. Ця їжа робить флору піхви сприятливою для розмноження грибків. Натуральні йогурти, кислі продукти (лимони, смородина, брусниця, журавлина), чай з ромашки, люцерни, материнки, часник, морська капуста – допоможуть подолати поширення грибка.

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