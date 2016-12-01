Технологии – деградация или прогресс?

Наша жизнь весомо отличается от жизни предшественников. Современные технологии круто перевернули наше существование. Если раньше от мужчины требовалась сила, выносливость и храбрость, то сейчас – разум и упорство.

Большинство современных работ связано с сидячей деятельностью в офисе. Такие масштабные изменения, конечно же, не могли не затронуть мир развлечений. Если вы хотите купить хорошую и бюджетную плазму, то вам всего лишь нужно найти интернет-магазин телевизоров где будет представлен огромный список высококачественных плазм на любой вкус. К тому же, благодаря интернету нет необходимости искать вариант подешевле, проверяя цены во всех магазинах города. Стоит всего лишь открыть несколько вкладок и сравнить цены.

Технологии привнесли много новшеств абсолютно во все сферы жизни, они окружают нас. Это удивительно, как изменился мир за последнее столетие. Раньше людям приходилось идти в театр, чтоб узреть душещипательную историю, а сейчас достаточно просто включить телевизор и выбрать интересующий канал. Ну или просто ввести в поисковую строку желаемый фильм.

Интернет-паутина в обилии забита всевозможными сферами услуг. От обучения иностранным языкам, до всевозможных видов развлечения. Вы даже можете играть в покер, карты и другие азартные игры, не отходя от компьютера, более того, даже на реальные деньги. Наша жизнь превратилась в мечту, хоть мы и обленились, но все-таки нам очень повезло, что мы родились в век стремительного развития цифровых технологий. Ведь они делают нашу жизнь проще, ярче и интереснее.

Думаю, следующие поколения смогут лучше адаптироваться к такому способу жизни и грань между реальным миром и виртуальностью будет еще более прозрачна. С другой стороны, кто сказал, что виртуальность – это не реальность? Ведь нету ничего плохого в том, что наша жизнь так тесно связана с технологиями, наоборот, это сделает людей более духовными и образованными. Просто не стоит перегибать палку, ведь как бы там ни было, а человек еще не смог адаптироваться к такому способу жизни, поэтому нам нужно изредка выходить на улицу и заниматься физической нагрузкой.

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