Женщина – гармонизирующая часть мира

Девушки издавна испытывали трепетное отношение к своей красоте. Ни одна уважающая представительница нежного пола не позволит себе быть неряшливой или неухоженной. Женщина в жизни мужчины всегда была эдаким аленьким цветочком, вносящим в его жизнь красоту, гармонию и спокойствие.

Для подчеркивания своих сильных сторон внешности или обаяния девушки с покон-веков использовали разнообразную косметику и парфюмерию. Не зря говорят — красота спасет мир.

Какая парфюмерия и косметика самая популярная?

Среди парфюмерии самыми часто используемыми есть: духи, парфюмерная и туалетная вода. Отличаются они количеством душистого вещества и спирта.

Духи обладают наиболее концентрированным содержанием ароматических веществ, от чего запах достаточно стойкий, но не подходит под жаркое время суток, а также ежедневное использование.

Парфюмерная вода имеет несколько меньшее количество ароматического вещества. Кстати, такой тип парфюмерии обладает очень сильным, так называемым, «сердцем» аромата, аромат Montale — этот аромат более мягкий чем духи и поэтому лучше всего подходит под ежедневное использование.

Туалетная вода это такой упрощенный, бюджетный вид парфюмерной воды, который также подходит под ежедневное использование, но обладает менее выраженным и стойким ароматом.

Есть еще одеколон, но используют его в основном мужчины, среди девушек он не обладает большой популярностью, так как содержание ароматических веществ крайне низкое.

Среди косметики наиболее продаваемыми есть : помада, тени и разнообразные лаки для ногтей. Все они позволяют девушке как можно более мягче подчеркнуть достоинства внешности, а также скрыть недостатки, не портя при этом естественности. Кроме того, они позволяют разнообразить свой образ, в зависимости от настроя и планируемого дня. Так, офисный макияж наиболее строг и невзрачен, когда как свадебный – очень ярок и запоминающийся.

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