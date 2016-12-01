Риск семейных отношений без страсти и проявлений сексуальности

Создавая семью, влюбленная пара и представить не может, что наступит момент, когда на смену бурным эмоциям и чувственным удовольствиям в общении друг с другом придут холодность и отчуждение. Однако, с увеличением стажа супружеской жизни риск подобных изменений становится все выше, а желание партнеров побороться за былые ощущения все слабее. Многие женщины погружаются с головой в домашнее хозяйство и заботы о детях, мужчины пропадают на работе и проводят свой досуг в компании друзей, избегая общества жены. Но подавляемая сексуальность рано или поздно заявляет о своих правах, толкая супругов на поиск свежих ощущений. Если не направить эту энергию в нужное русло, последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до создания внебрачных связей и разрушения семьи. Стоит задуматься, какой вариант развития ситуации для вас предпочтительней:

разнообразить интимную жизнь с близким человеком, подключив фантазию и воспользовавшись для этой цели большим выбором средств, который предлагает секс шоп ;

; пассивно ждать, чем закончится для вашей пары опыт отношений, утративших страсть и новизну.

Признаки назревших перемен

В семейной жизни важно не упустить тот момент, когда наступает пора бить тревогу. К сожалению, большинство отвергнутых жен не замечали или попросту игнорировали неудовлетворенность бывших супругов, хотя предвестники грядущих семейных катаклизмов были очевидны. Многие мужчины открытым текстом заявляют своим любимым о том, что их не устраивает однообразный секс, лишенный острой эмоциональности и принявший почти механическую форму, но их вторые половины пропускают мимо ушей этот призыв реанимировать отношения и продолжают дальше плыть по течению, пока не грянет “неожиданный” развод. Итак, вам необходимо как можно скорее распрощаться с собственной застенчивостью и отправиться за покупками в секс-шоп, если:

в вашем гардеробе нет красивого возбуждающего белья;

муж стал проявлять интерес к другим женщинам и отвечать холодностью на ваши интимные предложения;

вы заметили за собой угасание сексуального влечения;

сексуальный контакт протекает по одному и тому же сценарию и совершается “по расписанию”.

Не бойтесь реакции супруга на подобную инициативу, поверьте, она будет принята с большим воодушевлением.

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