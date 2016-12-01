Зимняя обувь опасна для здоровья?

Выбор обуви весьма ответственное занятие для любого человека. Не стоит пренебрегать этим. Обувь подбирать нужно исходя из желаемых размеров, материала, цвета и других параметров. Если вы хотите купить качественную обувь по низкой цене, то рекомендуем вам магазин обуви Antonio Biaggi в Киеве.

Вы ищете зимнюю обувь? В ученых есть несколько советов для вас, которые не скорее всего не очень то вас обрадуют.

Начало зимы это лучшее время, чтобы проверить свой гардероб и, наконец, купить зимние сапоги. Если вы хотите подобрать хорошие зимние сапоги, то рекомендуем перейти по ссылке — подробнее. Так вот, внешний вид обуви — одно дело, но стоит обратить внимание и на тот факт, чтобы они были теплыми и не очень скользкими.

Если вы хотите знать, какая обувь обеспечит вам наилучшую защиту от промахов на льду и снегу – специалисты из института реабилитации в Торонто имеют для вас ответ: таких практически не существует. Нет, это не шутка. Эксперты тщательно проанализировали данные, которые показали, что каждую зиму в Торонто из-за несчастных случаев скольжения на льду травмируется 21 тысяч человек, и большинство из них, носят специализированные зимние сапоги.

Исследования проводились авторитетной группой ученых. Они протестировали 98 процентов самых популярных моделей зимней обуви и 90 из них даже не приблизились к минимальным стандартам безопасности, которая была создана в рамках изучения. Весь тест был невероятно прост: добровольцы надевали зимнюю обувь и ходили по поверхности, покрытой льдом, которая постепенно становилась все более крутой. Лишь несколько пар обуви дали возможность соперничать с поверхностью льда, которая наклонена под углом в 7 градусов (подавляющее большинство теряло баланс гораздо раньше).

Так что вы можете сделать один вывод — пока еще не удалось «построить» зимний ботинок, который будет гарантировать вам полную защиту от скольжения. Но не стоит отчаиваться. Ведь обещанным теплом и комфортом зимняя обувь способна обеспечить вас. Просто не стоит зацикливаться на скольжении подошвы, ведь разница моделей ничтожно мала. Подбирать ботинки, нужно исходя из ваших размеров, а также по материалу и внутренней обивке.

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