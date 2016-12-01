Какой русский кинематограф находится на вершине пьедестала?

Русское телевидение всегда радует нас качественными и смешными фильмами. В особенности такие каналы как «СТС» и «ТНТ». Благодаря им в мир выходит кино от молодых, но перспективных режиссеров, а также актеров. Много таких выходцев давно уже полюбились народу за их простоту в поведении, а также действительно смешной юмор и харизму. Уже давно прошло время, когда среди качественных ситкомов были только голливудские, которые, впрочем, весьма приелись своими шаблонными сюжетами, а также ненатуральным поведением актеров. Именно русские фильмы так близки к нашей жизни, наблюдать за этим и сравнивать с поведением своих знакомых очень интересно. Самыми популярными актерами на данный момент являются:

Дмитрий Нагиев

Ну, тут без комментариев, действительно очень харизматичный и запоминающийся актер. Пожалуй, самый популярный и узнаваемый на территории не только России, но и ряда других стран. Идеально уживается практически в любой образ и стиль, от брутального школьного физрука, до не менее брутального папочки. К слову, молодого, но забавного отца и дедушку он сыграл в новом фильме, который вы можете посмотреть, введя в поисковую строку — два отца и два сына смотреть онлайн или перейдя по ссылку http://molodejj.tv/serial/2otca2syna. В нем удачно передана атмосфера жизни родственников, которые после длительного расставания все-таки встретились снова. Кино очень забавное и простое, смотреть можно, не отлипая от экрана целый день.

Виктор Хориняк

Восходящая звезда российского кинематографа, молодой, но весьма талантливый парень. Дебютным фильмом стала роль прямолинейного, смелого и немного глупенького бармена в ситкоме «Кухня». Также снялся в ряде других весьма успешных фильмов, от умопомрачительных боевиков до комедий, где принимал главные роли. Но все-таки, больше всего нам запомнился по роле доброго паренька по имени Костя.

Подытожив можно сказать, что индустрия фильмов развивается и, возможно, в скором времени, по качеству мы выйдем на уровень Голливудских фильмов.

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