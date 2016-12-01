Азарт – две стороны медали

В чем заключается польза азарта? Почему его постоянно пытаются опорочить и заклеймить? Обо всем этом мы и поговорим в нашей статье.

Большинство людей не любят разбираться в положении вещей, менять свое устоявшееся мнение. Намного проще обустроить себе так называемую «зону комфорта» из стереотипов и никогда не выходить из нее.

Азарт почему-то всегда казался чем-то плохим и порочным. Да, безусловно, азарт может иметь негативные последствия, но его также можно использовать во благо, с добрыми намерениями. Не зря говорится, что все есть яд и все есть лекарство. Для того, чтобы доказать это высказывание я бы хотел сначала разобраться в самой сути азарта.

Азарт – это мимолетное восхищение в предвкушении победы. То есть по сути, это позитивная эмоция, обыкновенная радость. Выходит, что она делает человека счастливее, а жизнь его ярче. И что же в этом плохого, — скажите вы? А обратная сторона медали то, что азарт может повлечь за собой негативные качества, типа алчности, злобы. Но ведь нужно понимать, что это зависит от самого человека, если вы изначально имеете слабый нравственный барьер, то азарт может быть тем самым камнем преткновения, который еще больше усугубит ситуацию. Но тоже самое можно сказать о многих вещах. Давайте тогда уж совсем оградимся от всех благ цивилизации, будь то деньги, которые делают нас жаднее, или жестокие кинофильмы из-за которых потом вырастают «маньяки и убийцы».

Нужно понимать, что в первую очередь то, что мы извлечем из эмоций, из полученной информации, зависит в первую очередь от нас, от того, как мы это интерпретируем. Так что не стоит ограничивать себя в азарте, если вы этого желаете. А получить «дозу» азарта вы можете перейдя по ссылке — https://igrovye-avtomaty-vulkan.online.

Подытожив все вышеперечисленное можно сделать простой вывод, что азарт – исключительно позитивная эмоция. Но, как известно, света без тьмы не бывает, соответственно любая вещь, любая эмоция, имеет обратную, темную сторону. Чтоб не поддаться чарам искушения, греха, нужно быть всего-то хорошим человеком, с думающей головой и правильно заложенной моральностью.

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