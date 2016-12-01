Как работает сервис YouDo

YouDo – весьма удобный сервис, что дает возможность безопасно и очень быстро найти надежного исполнителя той или иной работы по бизнесу или же по дому. Для этого нужно просто на сервисе разместить свое задание. Спустя пару минут после размещения задания вы станете получать предложения от исполнителей, что вам помогут решить все ваши проблемы.

На сервисе YouDo задания могут выполнять те исполнители, что прошли верификацию. Это в который раз доказывает, что для каждого заказчика сервис абсолютно безопасный. На сегодняшний день сервис работает в СПб, Москве, в области.

Проверка исполнителей

Чтобы на YouDo начать успешно и плодотворно работать в качестве исполнителя, необходимо указать свои достоверные личные данные, а также такие же данные нескольких доверенных лиц. Необходимо подтверждение своих контактных данных, таких как электронная почта, телефон, а также профили в социальных сетях. Обязательно нужно пройти и тестирование в онлайн форме, небольшое собеседование в телефонном режиме с одним из специалистов YouDo. Только после данных процедур может быть принято решение о том, чтобы вам присвоить статус исполнителя на YouDo или же отказать. Отдельные исполнители, на усмотрение администрации сервиса, подтверждают паспортные данные. Уровень проверки обязательно отмечается в профиле. Если исполнитель сервиса получает от заказчиков три негативных отзыва, этого достаточно, чтобы лишить его статуса.

Рейтинг и отзывы

Примечательно то, что сервис показывает лишь правдивые отзывы заказчиков о каждом из исполнителей. Это важно, потому как в поиске исполнителя того или иного задания каждый сможет выбрать наиболее ответственного человека. Высокий рейтинг того или иного исполнителя на сервисе это прямое свидетельство того, что ним выполнено немало заданий и все они выполнены на высоком качественном уровне.

Награды

Все значки, полученные за определенные достижения, зафиксированы в профиле исполнителя, а также в его индивидуальном каталоге, возле оставленных им предложений к тем или иным заданиям. Награды всегда обращают внимание потенциального заказчика, а также к исполнителю, у которого есть ряд наград, всегда больше доверия. Награды подчеркивают то, что исполнитель всегда на должном уровне и качественно выполняет всю свою работу, каждое взятое в работу задание.

Значки

Исполнителю за выполнение определенного количества заданий присваивают значки, например, за выполнение 50 заданий, 200 заданий, 500 заданий. Обновление происходит сразу после того, как достигнут результат.

Топ всех исполнителей сервиса – присваивается всем тем исполнителям, которые стали лучшими за предыдущий месяц, и входят в список топ50, топ100, топ500. Все зависит напрямую от полученных отзывов от заказчиков. Само собой, считаются лишь одобрительные положительные отзывы.

Процент всех заданий, что выполнены качественно, присваивается самым активным пользователям сервиса, что выбраны в качестве исполнителей минимум десять раз, показывая тем самым процент выполненных заданий исполнителем.

При всем этом:

на процент не оказывают никакого влияния все те задания, что по инициативе самого заказчика не были выполнены исполнителем, а также если заказчик его решил аннулировать;

процент уменьшат те задания, что по тем или иным причинам исполнитель не смог выполнить или же не захотел выполнить.

Исполнители, что выполнили меньше 80 процентов всех взятых в работу заданий, на сайте блокируются. Так решило руководство сайта — Денис Кутергин и Алексей Гидирим, и это правильно.

Рейтинг исполнителей

В индивидуальном профиле каждого исполнителя сервиса есть так называемый рейтинг исполнителя и его место в той или иной категории. Чем рейтинг в определенной категории выше, тем само собой выше располагаются все его предложения к тому или иному заданию, что оставлены в этой категории. Формирование рейтинга осуществляется сразу, после того, как исполнитель выполнит свое дебютное задание.

45% — суммарное количество всех отзывов, полученное за последние три месяца.

20% — суммарное количество отзывов, полученное исполнителем за период в 91-360 дней.

35% — количество всех предложений, что были оставлены, в период за последние три месяца.

На рейтинг самое высокое влияние оказывают, естественно, положительные отзывы, оставленные заказчиками.

Немало исполнителей зарабатывают на сервисе YouDo в удобное им время, выполняя лишь ту работу, что нравится, приносит удовольствие. Приятно читать положительные отзывы, что исполнителям оставляются о сервисе и о его работе. Благодаря этому развивается сервис Юду от Гидирима и Кутрергина, становится лучше.

Отзывы пользователей о работе сервиса очередное доказательство того, что проводимая работа очень полезная.

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