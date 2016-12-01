Что готовит Land Rover на будущее

Британский автомобильный бренд Land Rover приоткрыл завесу над некоторыми новыми разработками и планами. Уже в ближайшем будущем автолюбители смогут оценить новации в следующих поколениях автомобилей LR. Итак, несколько фактов о грядущих авто от Land Rover.

Off-Road превратится в легкую аркаду для каждого водителя.

Только представьте себе: вы отправились в авантюрное путешествие через тропические леса, или же группой внедорожников пересекаете сафари. А ваш верный Land Rover имеет на борту систему Connected Convoy. Она позволяет автомобилям из конвоя «переговариваться» между собой, даже если другие машины вне зоны видимости. Возглавляющий внедорожник автоматически предупредит «железных друзей» о смене грунта, резком спуске или подъеме, а также об острых камнях. Электроника позади идущих машин моментально загружает информацию от «ведущего» и готовит подвеску, трекшн-контрол, клиренс и так далее. Удобно ведь, правда?

Езда по грунту без всяких сомнений и сложностей.

Уже сегодня LR дает автомобилистам встроенный гаджет All Terrain Progress Control. Данная система отвечает за круиз-контроль, который поддерживает необходимую скорость на бездорожье. Дальше британцы обещают еще больше функций. Разработка Terrain Based Speed Adaptation будет отслеживать намеченную траекторию движения автомобиля, угол наклона поверхности. Также электроника будет способна самостоятельно распознавать брод или лужи по бликам на поверхности воды. Машина будет сама держать максимально допустимую и безопасную скорость. Водителю остается только расслабиться и наслаждаться поездкой.

Велосипеды на крыше теперь в безопасности.

Многие владельцы «Диско» сталкивались с проблемой, когда места в багажнике уже нет, а велосипеды приходится крепить наверх. Часто водитель забывает или просто не замечает какие-либо препятствия, которые могут сбить или повредить велосипед. Теперь проблема решена. Внедорожники будут оснащаться сенсорами, которые смогут распознавать различные верхние преграды или ветки, и будут предупреждать вас про опасность сверху.

Самостоятельное определение типа покрытия.

Одна из их технологий, которая еще в стадии разработки, — это Surface ID. При помощи радара в бампере система сможет распознавать тип покрытия перед автомобилем. По результату анализа электроника сама выберет оптимальный режим для Terrain Response. После этого информация будет загружаться при помощи Surface ID в базу данных, благодаря которой, абсолютно каждый Land Rover будет знать разницу между валлийской и нижегородской грязью.

Когда станут доступны новации в Land Rover?

Все эти новые разработки на самом деле очень интересны и полезны, но реальность такова, что на данный момент реализовать обмен информацией между всеми представителями LR очень трудно. Впереди у инженеров еще очень много кропотливой работы. Да, сегодня уровень развития ИИ у британцев очень высокий и не отстает от конкурентов. Впрочем, новый Дефендер планируют представить миру в 2019 году. Так что, возможно, эти новые чудо разработки мы увидим в ближайшем будущем.

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