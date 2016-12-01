Бактеріальний вагіноз — причини в гігієні

Бактеріальний вагіноз – це порушення мікробіоценозу в піхві. До цієї проблеми можна віднести всю умовно-патогенну мікрофлору піхви, ph якого змінюється, внаслідок чого зменшується кількість лактобацил і пожвавлюється умовно-патогенна флора. Основними збудниками вважаються Gardnerella vaginalis, бактероїди, мікоплазми Hominis, уреаплазма.

Небезпека

Якщо починається порушення біоценозу піхви, бактеріальний вагіноз може призвести до запалення придатків, маткових труб. Визначити його можна за характерним запахом, сірого кольору виділень. Доведено, що гарднерельоз передається і через плацентарний бар’єр. Раніше вважалося, що плацента не пропускає жодних інфекцій. Зараз доведено, що вона пропускає і трихоманаду, і кандіду, і ту ж саму гарднереллу, яка може викликати у новонароджених кон’юнктивіти і різні дисбактеріози.

Небезпека полягає в тому, що вагіноз може спровокувати запалення в піхві – вагініти, в шийці матки – кольпіти, ерозії. Він створює умови для впровадження тієї ж самої папіломавірусної інфекції. При тривалих виділеннях утворюються дрібні тріщини, а це вхідні ворота для інших інфекцій.

Причини та провокуючі фактори

В першу чергу це недотримання правил особистої гігієни. Ті ж тампони – це порушення гігієни при тривалому носінні (максимально тампон повинен стояти 3 години). Оскільки в систему біоценозу входить більшість анаеробних організмів, відсутність кисню провокує їх розмноження. А коли ми носимо прокладки або тампони, то закриваємо доступ кисню в піхву. Ще як провокуючий фактор зазначу носіння синтетичної білизни. Білизна має бути тільки з бавовни!

Інший момент – носіння стрінгів. Кишкова флора може через стрінги потрапляти в піхву, внаслідок цього порушується співвідношення лактобацил і умовно-патогенної флори, а якщо туди додасться патогенна флора у вигляді хламідій, уреаплазми та ВПЛ, проблем буде ще більше.

Небажано надмірне спринцювання. Плюс, небезпечні гормональні препарати, які викликають порушення в біоценозі піхви.

Загальна проблема – ослаблення імунітету, і це теж може привести до порушення в біоценозі піхви.

Причини і симптоми вагінозу

Іноді жінки приходять з тривалим поточним бактеріальним вагінозом. Його відразу можна визначити по рибному, тухлому запаху. Самі жінки відзначають, що від них пахне, але вони не можуть нічого зробити. Кількість виділень збільшується, вони рясні, мають неприємний сіруватий або жовтуватий колір. Знову ж таки, з’являється роздратування. Якщо процес запущений і триває місяць або два, з’являються свербіж і печіння. Також симптомом можна вважати дискомфорт при статевій близькості.

У чоловіків вагіноз не вважається інфекцією, що передається статевим шляхом. У них він теж може супроводжуватися запахом, може бути мацерація. В паховій області або в області мошонки у них може бути гіперемія (почервоніння). А от виділення для них характерні.

Діагностика

Перший етап – це мікроскопія, потім мазок методом ПЛР, розширений аналіз. Дуже показовий аналіз на біоценоз, це Фемофлор-12 (метод ПЛР), там показуються і кількість лактобацил, і патогенна та умовно-патогенна флори кількісно, і гарднерелла і хламідії.

Лікування

Якщо жінка приходить з неприємним запахом, це, звичайно, її виснажує, і зазвичай їй призначають санацію. Щоб вимити ці виділення, призначається перекис водню. Пацієнтка зазвичай ходить до гінеколога 3-5 днів; коли вимивають цю флору, їй стає легше.

Далі призначаються препарати метронидазольної групи. В основному, вони представлені у вигляді свічок, а також у таблетках. Курс лікування в середньому 10 днів. Ми попереджаємо жінку: якщо вона пролікувалася, потім ми призначаємо пребіотики місцевого призначення. Вони активують вироблення лактобацил, за типом молочної кислоти. З препаратів це вагінорм.

Потрібно створити умови, несприятливі для гарднерели та умовно-патогенної флори, необхідно спровокувати вироблення лактобацил. Навіть у біологічної плівки, про яку зараз всі говорять, теж є свій рівень захисту, вона виробляє ферменти, які блокують вироблення молочної кислоти. А коли з’являється молочна кислота, вона сама по собі провокує вироблення лактобацил, і змінюється лужний фон.

Необхідно поміняти лужну середу на кислу, тобто зробити ph=4,5. Біоценоз піхви завжди балансує: трохи зсув – буде молочниця, а якщо сильно лужна середа, з’являється бактеріальний вагіноз. Тому цю тонку межу не можна порушувати, і жінці потрібно пояснювати, чого не можна робити.

Профілактика

Все має бути в межах розумного. Якщо щось турбує, потрібно прийти до лікаря, розповісти про свої скарги, а він вже з’ясує причину і призначить лікування.

Бактеріальний вагіноз став масовим захворюванням, коли з’явилися всілякі блага в області інтимної гігієни.

Повторюся, небезпечно надмірне захоплення тампонами, стрингами. Плюс, неприпустима часта зміна статевих партнерів. Всі перераховані вище фактори можуть спровокувати розвиток бактеріального вагінозу.

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