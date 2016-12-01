Основные тенденции дизайна офисов 2016 года

От оформления офисного помещения в большой степени зависит не просто его внешний вид и удобство, но и продуктивность работы персонала, а также презентабельность компании. Помещения такого типа важно правильно зонировать. Такой прием позволит обеспечить удобный доступ сотрудников в разные отделы и при этом не допустит, чтобы они мешали друг другу при работе. Часто для таких задач используют специальные перегородки, например, те, что представлены на сайте http://wallman.ru/. Рассмотрим, как компании предпочитали оформлять рабочие помещения для своих сотрудников в 2016.

Тренды уходящего года

Чтобы добиться привлекательности офисных помещений и сделать их максимально удобными для работы, сейчас дизайнеры придерживаются таких трендов:

Минимализм. Светлое пространство дает ощущение легкости и свободы. Обстановка, которая не загромождена лишним декором и элементами мебели, выглядит модно и при этом комфортна для интеллектуального труда. Эргономичность и функциональность. Именно в этом случае становится актуальным зонирование. Разделение пространства на рабочие зоны при помощи специальных перегородок, таких как, например, на сайте http://wallman.ru/peregorodki-dlya-biznes-centrov.html, позволяет использовать каждый квадратный метр офиса рационально, с пользой. Креативность. Уникальный интерьер в соответствии с фирменным стилем поможет компании стать представительной в глазах клиентов и партнеров, поэтому создание оригинальной дизайнерской обстановки имеет большое влияние на успех бизнеса, а значит пользуется спросом.

При создании в офисе интерьера премиум-класса современные дизайнеры соблюдают еще одну тенденцию – экологичность. Использование натуральных материалов, в том числе дерева и камня – удовольствие не из дешевых. Но такая обстановка придает компании величественности и эффективно поднимает ее над конкурентами. Именно эти тренды стали основой при создании интерьеров в 2016 году и сейчас продолжают набирать популярность.

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