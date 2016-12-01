Мужская сумка – сильная сторона стильного образа

Такой вид аксессуаров, как сумка, уже довольно давно укрепил свои позиции в гардеробе практически любого современного мужчины.

Сумка перестала быть просто функциональным предметом, она становится важным элементом стиля, подчеркивающим индивидуальность и статус её обладателя.

К выбору данного аксессуара необходимо подойти со всей ответственностью и учесть некоторые нюансы:

— во-первых, покупателю мужской сумки необходимо сразу определиться с её размером, т.к. несмотря на все преимущества маленькой сумки необходимо сделать выбор в пользу сумки такого размера, чтобы она отвечала габаритам переносимых в ней вещей;

— во-вторых, сумка должна сочетаться по дизайну и цвету со стилем;

Сумки для мужчин имеют множество разновидностей и отличаются как по типу, так и по дизайну. Они классифицируются:

— по назначению (повседневные, дорожные, спортивные, пляжные, деловые, хозяйственные и др.)

— по жесткости (мягкие, жесткие, полужесткие)

— по форме (квадратные, круглые, трапециевидные, цилиндрические и др.)

— по материалу изготовления (натуральная кожа, искусственная кожа, замша, текстиль и др.)

Каждый новый сезон дизайнеры всё больше адаптируют мужскую сумку под современный темп жизни, учитывая модные веяния, благодаря чему, этот аксессуар получает всё большее признание среди сильного пола. Таковы тенденции на сегодняшний день:

— Большим спросом, в настоящее время, стали пользоваться сумки с длинными ремнями, которые удобно носить через плечо;

— В поездке, просто, необходимы дорожные сумки типа саквояж, которые являются очень удобными и вместительными;

— Бесспорным лидером для делового и классического стиля уже многие сезоны является портфель;

— Фаворитом в стиле casual (кежуал) стал рюкзак – наиболее практичный и комфортный представитель сумок.

В 2017 году не ослабнет мода и на такие виды мужских сумок как: клатчи, барсетки, визитныци. Стилисты рекомендуют обратить внимание мужчин, при выборе данного аксессуара, на яркие цвета, мягкие формы и фактурные материалы.

Самым популярным материалом для изготовления сумок остается любая разновидность кожи, но и любителям других видов материалов есть из чего выбрать на прилавках магазинов.

В заключение этого краткого экскурса в мир мужских аксессуаров, хочется пожелать: будьте оригинальны при выборе сумки и пусть она будет не только ярким акцентом вашего внешнего вида, но и дополнением вашего уникального и неординарного образа.

Источник: http://bolinni.pl.ua

Статьи по теме