Аккумуляторы для мобильных телефонов — неотъемлемый аксессуар путешественников

Если вам приходится много ездить или вы увлеченный путешественник, то обойтись без запасного аккумулятора для телефона практически невозможно. Если ваш уже не держит заряд так, как раньше, или вам нужна более мощная модель, тогда стоит ознакомиться с ассортиментом сайта Fishki.ua. В каталоге магазина описаны батареи для мобильных телефонов различных производителей.

Основные характеристики аккумуляторов

Все источники питания мобильных устройств делятся на следующие виды:

никель-кадмиевые;

никель-металлогидридные;

литий-ионные;

герметичные свинцово-кислотные;

литий-полимерные.

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Выбираем телефонный аккумулятор

Какой же из вышеперечисленных видов будет лучшим приобретением? Это зависит от того, какой фактор для вас важнее всего. Никель-кадмиевые устанавливаются в портативные устройства еще с 1950-х годов. До сих пор половина мобильных телефонов оборудована именно этим видом батарей. Основными преимуществами таких аккумуляторов является низкая стоимость и устойчивость к перепадам температуры окружающей среды.

Пожалуй, всем давно известны и их недостатки: они очень токсичны и опасны для окружающей среды, имеют эффект памяти и меньшую удельную емкость.

У никель-металлогидридных такая емкость уже больше (почти на треть), а эффект памяти меньше, они более чистые с экологической точки зрения.

Литий-ионные батареи использует преимущественно компания Sony. Они обладают большей удельной емкостью, однако дороже и имеют меньшую устойчивость к температурным перепадам.

Главным преимуществом литий-полимерных батарей является их малая толщина. К недостаткам можно отнести склонность отдавать высокие токи и плохую переносимость температурных перепадов.

Свинцово-кислотные имеют большую емкость, но и значительно больший размер. Так что их приобретение оправданно, если вам важнее долгое сохранение заряда, а не толщина батареи.

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