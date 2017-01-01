Особенности кружевных моделей

Изысканное кружево – уникальный материал, который превратит платье самого простого дизайна в уникальный шедевр. В нем столько изысканности, романтичности, нежности. Недаром кружево используется для пошива нарядов для самых исключительных случаев – для первого свидания, для свадьбы. А также ажурное полотно исключительно подходит для пошива изысканных моделей для выпускного бала.

Выпускной вечер для девушек – это не просто торжество, на котором они получат такой важный для себя документ, аттестат. На выпускном юные модницы имеют прекрасную возможность продемонстрировать самые стильные и роскошные наряды, создающие женственный, очаровательный образ. Сказочный вечер надолго останется в памяти и выпускников, и гостей. А также незабываемыми будут и самые эффектные наряды выпускниц. Если вы хотите быть самой яркой и привлекательной на фоне других девушек, выбирайте стильное платье с кружевом. К тому же кружево является одним из самых актуальных трендов сезона.

Особенности кружевных нарядов

Дизайнеры придумали много разнообразных моделей из кружева и гипюра. Они отличаются стилем дизайна, покроем, декоративными деталями, длиной.

С помощью нежного и романтичного кружевного платья можно скрыть многие недостатки фигуры. Если выбрать закрытую модель с длинными рукавами, она может визуально уменьшить объемы, сделает силуэт стройнее. Вместе с тем, через тонкое, воздушное полотно будет просвечиваться нежная, юная кожа, что очень привлекательно и чувственно.

Кружевные платья изысканно смотрятся с высокими каблуками, а именно такую женственную обувь девушки предпочитают обувать на выпускной вечер.

Платья из кружева простые в уходе, они не мнутся в течение дня. Поэтому весь выпускной вечер и даже до встречи солнца вы будете выглядеть привлекательно и аккуратно.

Варианты кружевного платья

Чем отличаются модные платья ,пошитые из ажурного полотна? Среди основных отличий – длина, наличие или отсутствие рукавов, цвет, силуэт. Среди наиболее модных моделей:

платья в пол, коктейльные, короткие, миди.

Вечерние наряды в пол – это наряд для настоящих королев выпускного бала. Изысканно смотрятся и облегающие модели, и изделия с пышной юбкой (бальные). Платье может быть пошито из атласа или шелка, а кружево используется только для вставки на спине, в области декольте, для рукавов или юбки.

Короткие и коктейльные прекрасно подчеркивают юность выпускниц. Они могут иметь декор в виде бантов, широких поясов. К таким моделям также нужно подобрать изящные туфельки на каблуке, чтобы иметь стильный и гармоничный вид.

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