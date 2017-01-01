Украинская актриса рассказала про новый сериал «Райское место»

Несмотря на то, что украинская актриса Анна Саливанчук играет обычно роли стервозных женщин, в повседневной жизни она совсем другая – заботливая мама и любящая жена. А своих коварных героинь оправдывает. В этом – ее мастерство. В новой детективной мелодраме «Райское место» от телеканала “Украина” (премьера 9 января 2017 г.) Анна Саливанчук на сто серий стала Владой – хладнокровной бизнес-леди, которая больше всего ценит деньги и власть.

— Какая она, ваша Влада?

— Влада – серьезная женщина, даже слишком. Хладнокровная, сильная, справедливая, любит деньги. Настоящая бизнес-леди.

— В чем вы похожи с вашей героиней?

— Актер – адвокат своей роли. Актер должен оправдать своего персонажа, каким бы он не был. Моя Влада делает много плохих поступков на протяжении всех ста серий. Но так делает потому что ей это нужно. Она всегда находит себе оправдание. Близкая Влада лишь тем, что она – деловая и сильная женщина. Во всем остальные мы – разные. Каждый человек имеет не только хорошие, но и плохие качества. Я не шла бы по трупам ради работы, в отличие от моей героини. Я отказалась работать в одном из театров, потому что там надо было действовать именно по такому принципу. А я могу отдать свою роль кому-то ради того, чтобы в театре жить мирно. Влада – другая. Она ради денег может подставить кого-то, переспать с кем-нибудь и даже убить, если потребуется. Ей нужны только слава, престиж, имидж.

— Неоднократно слышала от актеров, что отрицательных персонажей гораздо интереснее играть, чем положительных.

— Я часто играю отрицательных персонажей. Говорят, у меня внешность такая… Хотя всегда мечтала сыграть женщину, которая плачет, которая хочет, чтобы ее пожалели. Я еще никогда не играла влюбленную женщину и любимую взаимно. Если и выпадает случай сыграть влюбленную, меня в фильме не любят.

— Какие черты цените в людях?

— Честность! К сожалению, так много вокруг лжи. Ложь и лицемерие повсюду: в павильоне, в каждом цехе, среди актеров. Я человек, которому сложно выжить в нашем мире, потому что всегда говорю правду. За это меня много кто не любит. Иногда, чтобы не врать, приходится молчать. Это очень сложно для меня, но приходится. А еще я люблю умных людей. Ужасно не люблю тупых. Тупость меня убивает и тогда становлюсь злой.

— По сценарию, в фильме у вас много мужчин, романов… А в жизни?

— Я – однолюб. Поэтому до тридцати лет была одинокой. Долгое время не встречалась с мужчинами. В молодости разочаровалась в любви, а потом наступил такой период, что я только работала и работала. Не ходила на свидания, даже не целовалась ни с кем. Закрылась от мужчин. Зарабатывала себе на квартиру, поскольку я – девушка из провинции.

— Каким вы когда-то представляли своего будущего мужа?

— Когда мне был 21 год, впервые посмотрела фильм “Секрет”, где говорилось: “Визуализируйте свои желания”. Вот тогда создала мысленный коллаж, где описала все: какой мне нужен мужчина, какое у меня должно быть кольцо, платье, какую бы хотела получить роль… Там в точности описан мой муж. Я всегда понимала, что мой мужчина должен быть честным, добрым, щедрым. Речь не идет о богатстве, он не должен быть миллионером, а именно щедрым.

— Не так давно вы стали мамой. Мечтали именно о сыне?

— Мой сын – самое большое счастье, как и для каждой мамы ее ребенок. Я хотела родить сына, точнее, знала, что у меня будет сын. Я была уверена, что сначала у меня будет мальчик. Когда пришла на УЗИ и мне сказали, что у меня будет девочка, я им ответила: “Нет, вы что-то путаете. У меня там мужик сидит”. Но те специалисты меня убедили, что там – девочка. Девочка – то девочка, и начала подбирать для нее имя. Когда пришла через месяц, на УЗИ было четко видно – мальчик. Сын у меня Глеб Александрович – взрослый человек, недавно отметили его первый день рождения. Родила я его за двадцать пять минут. И это при том, что весил он четыре с половиной килограмма! Теперь мечтаю о дочери. Безумно хочу близнецов иметь.

— Кто помогает с ребенком?

— Моя мама с ним всегда, когда я на работе. А на работу я вышла, когда Глебу было два с половиной месяца. С тех пор – это уже шестой проект, в котором я работаю. Скажете – рано оставила ребенка? Мама, которая работает, уделяет гораздо больше внимания ребенку. Прежде всего, потому, что чувствует вину перед ним. Отношусь к таким людям, которые любят работать. Если у меня выпадают выходные, которые длятся более одного дня, не знаю, что делать и куда себя запихнуть. А если работаю, успеваю между сценами еще и в бассейн съездить с сыном, пойти в магазин, сварить борщ, вернуться и снова “отсняться”. А вечером после съемок еще и убрать дома и посмотреть любимый сериал, к примеру, на сайте http://kinogo-2016.net/.

— Выходные проводите только дома с семьей?

— Конечно! Можем куда-то поехать. Но только моя семья – я, муж и наш сын. Мы всегда втроем. У нас даже с мужем и свадьбы, как таковой, не было – только мы с ним и наши родители. С друзьями редко видимся. Как будто в своем мире живем.

— Вы снимаетесь в кино и играете в Театре на Подоле. Что больше по душе – сцена или съемочная площадка?

— На сцене театра я просто кайфую. Год не была на сцене, а когда вышла – такое удовольствие получила, что трудно передать. Говорят: “Театр – жена, кино – любовница”. То есть кино приходит и уходит, а театр всегда со мной. Театр – это душа, а кино – как адреналин. В театре один спектакль “разжевываем” два месяца. А на съемочной площадке “Райского места”, скажем, не могу вспомнить, какую сцену только что сыграла. Спектакль могу лет десять не играть, а потом выйти и все помнить, каждую фразу. Потому что память другая. Несмотря на то, что театр и кино – такие разные, люблю и то, и другое. Просто мне больно за украинский театр, что он сейчас немного не на том уровне, на котором бы хотелось его видеть.

— Наверное, и зарплата в театре намного меньше?

— О… Меньше. Копеечная. Немного выше минимальной, той, что будет с нового года. Разве можно на такие деньги выжить? Особенно, если не иметь собственной квартиры. А если еще и дети есть… Если раньше у меня было по восемнадцать спектаклей в месяц, то сейчас этого себе позволить не могу, потому что хочу как можно больше времени уделять сыну. Поэтому попросилась на полставки и выхожу на работу на три-четыре спектакля в месяц.

— Ваша профессия предполагает много грима на лице. Как восстанавливаете кожу после съемок?

— Не имею косметолога и не хожу в салоны. Когда было время этим заниматься, сама делала маски. Моя сестра – косметолог, она рассказала, что, куда и для чего.

— Новый год для вас семейный праздник?

— Да. Огромная елка, много гирлянд и украшений на ней, а также подарков под ней. Елку украшаю я. Купила огромную искусственную елку. Так для чего портить лес? Не стоит резать деревья только ради запаха. Да и натуральные не такие красивые, как искусственные. Накупила море украшений, будет у нас сказочный Новый год!

Галина Ярема

Источник: Высокий замок online. Фото телеканалу “Україна”.

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