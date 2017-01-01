Як вибрати ідеальні парфуми – поради експертів

Для того, щоб вражати оточуючих приємним ароматом ще в давнину жінки користувалися різними ефірними маслами і притираннями. У сучасному світі нічого не змінилося, духами користуються практично всі: як чоловіки, так і жінки. Проте вибрати «свій» запах вдається далеко не кожному.

Які існують різновиди духів?

З усіх засобів для ароматизації тіла в парфумах найбільший концентрат аромакомпозиціі, що забезпечує максимальну стійкість аромату (від п’яти до десяти годин). Такі духи випускають в маленьких пляшечках без розпилювача, і коштують вони досить дорого.

Трохи меншу концентрацію запаху має парфумована вода, за рахунок чого і коштує менше (в порівнянні з духами). Це кращий альтернативний варіант дорогим ароматам. Для продажу використовуються великі флакони з пульверизатором. Туалетна вода, будучи денним варіантом, менш стійка на тілі та наносити її слід достатньо часто. Мінімальну концентрацією аромату має одеколон. Також існують різні ароматизовані засоби для догляду за тілом.

Враховуючи різноманітність ароматів, вибрати парфуми собі зможе кожен. Але є відомі бренди, які випускають перевірену продукцію досить довго, і вона зарекомендувала себе за ці роки досить гарно серед своїх конкурентів. Для прикладу можна привести духи від компанії Кельвин Кляйн, (ціни на які можна побачити тут http://essence-perfumum.ua/calvinklein), назву яких чула практично кожна жінка, і які дозволять відчувати себе на висоті, завдяки аурі з неперевершених парфумерних композицій.

На що звернути увагу при виборі аромату?

Для виготовлення парфумів на будь-який смак виробники відштовхуються від запахів, народжених природою: лаванда, пачулі, мускус, сандал, ветивер, ваніль і т. д. Різноманітність запахів дає простір для творчості. Потрібно купувати парфуми, які 100% подобаються, якщо є хоч найменший сумнів, то варто пошукати ще. Також при виборі варто звернути на характер своєї особистості: більш ніжний образ підкреслить один аромат, а більш пристрасний – зовсім інший. Можна вибрати пару духів для денного користування і для вечірніх заходів.

Однозначно, вибрані духи повинні підходити до віку людини, адже це має неабияке значення. Купувати підробки не рекомендується, так як можуть бути непередбачувані наслідки у вигляді спотворення аромату або навіть алергічних реакцій. Наносити парфуми бажано на натуральні тканини або безпосередньо на шкіру. При нанесенні на волосся потрібно враховувати, що вони повинні бути чистими, інакше аромат спотвориться, причому не в кращу сторону. Також не радиться наносити духи на біжутерію і коштовності, щоб уникнути їх псування.

Обов’язково пробуйте аромат що вам сподобався на шкірі — композиція може розкритися з несподіваного боку і піднести приємний (ну або неприємний) сюрприз. Але навіть якщо вам здалося, що диво сталося і ви нарешті знайшли свій аромат, не поспішайте його купувати.

Любов з першого вдиху трапляється часто, а от триває довше кількох днів не завжди. Тому поживіть з вподобаним запахом хоча б один день, «переспіть» з ним, щоб точно переконатися, що ви один одному підходите, він вас не дратує, і ви будете жити разом довго і щасливо.

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