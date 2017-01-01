Як правильно вибрати дезодорант

Дезодоранти подарували людям впевненість і комфорт. Але в той же час треба розуміти, що ці кошти не такі вже й безпечні для здоров’я і до їх вибору потрібно підходити з розумом. Про те, як вибирати захист від поту і неприємного запаху, нам розповіла продавець магазину товарів з догляду за шкірою та обличчям.

ДЕЗОДОРАНТ. Самий безпечний для організму, але в той же час ненадійний борець з потом. Його дії вистачає всього на 3-7 годин. Справа в тому, що він маскує неприємний запах, а дезінфікуючі та бактерицидні інгредієнти справляються з бактеріями. Діє він поверхово, не впливаючи на роботу потових залоз і не втручаюсь в роботу організму. Але дезодорант не так безпечний, як здається: активні протимікробні компоненти, наприклад, триклозан, знищують все живе на вашій шкірі без розбору — і корисне в тому числі. Якщо до складу дезодоранту входить спирт, то він ще додатково підсушує шкіру і може викликати роздратування. Варто при виборі дезодоранту віддавати перевагу відомим компаніям-виробниками, наприклад добре себе зарекомендували дезодоранти торгової марки Vichy Deodorant.

АНТИПЕРСПІРАНТ. Звичайно, це засіб набагато надійніше справляється з потом — антиперспірант закупорює протоки потових залоз, а завдяки протимікробним компонентам розправляється з бактеріями, які без поту втрачають можливість розмножуватися, а значить — видавати запах. Термін дії антиперспіранту — до трьох діб, але все ж, використовуючи його, варто бути обережним, адже поки пори під пахвами буквально «забетоновані» солями алюмінію або менш небезпечними солями цинку, організм компенсує потовиділення. Активніше починають потіти ноги, спина і лоб. Щоб антиперспірант встиг подіяти, його варто наносити мінімум за годину до виходу і не забувати ввечері змивати. І ні в якому разі не наносите антиперспірант, якщо збираєтеся активно потіти — перед походом в сауну, лазню або спортзал.

Найбільш сильний варіант, звичайно ж, «два в одному»: дезодорант-антиперспірант.

СОЛЯНИЙ СТОВПЧИК. Окремо від цих засобів стоять «кам’яні» дезодоранти, зроблені з прозорого кристала солі — алуніта. Безбарвний кристал виточують в зручній для використання формі, і для його використання досить змочити водою і провести кілька разів під пахвами. З плюсів можна виділити те, що це гіпоалергенний засіб, дуже компактний і економний. Правда, спочатку здається, що цей дезодорант не працює, але з часом, коли шкіра до нього звикає, він починає активно захищати. З недоліків можна виділити те, що він не дуже зручний у використанні (вода, якою змочують кристал, тече по тілу). Також він крихкий і може розбитися при падінні. Правда, його можна реанімувати, якщо розчинити у невеликій кількості води, перелити у відповідну тару і використовувати як дезодорант-спрей.

ВИДИ ЗАХИСНИКІВ ВІД ПОТУ

«Захисників» багато, і кожен може вибрати для себе підходящий за властивостями.

СПРЕЙ. Самий неекономний варіант. До того ж у людей з чутливою шкірою може викликати роздратування. Бонус — в тому, що більшість виробників випускають дезодоранти, повторюють ноту багатьох парфумів, і тому їх можна сміливо поєднувати з духами. Наносити спрей потрібно не ближче 15-20 см від шкіри і тримати не довше 2-3 секунд.

СТІК. Твердий дезодорант, трохи схожий на мило, раніше ставав «вбивцею» одягу — білі плями під пахвами не зникали при прасуванні. Нове покоління стіків практично не залишає слідів.

РОЛИК. М’яка емульсія дуже зручно наноситься за допомогою кулькового аплікатора, не сушить шкіру. Недолік — в тому, що вона діє не дуже довго. Щоб продовжити термін роботи, потрібно провести аплікатором кілька разів.

КРЕМ І ГЕЛЬ. Відносно нові варіанти. У них щільна текстура, а значить, перед тим як одягатися, потрібно почекати 10-15 хвилин, поки вони вберуться. Діють довше у порівнянні з іншими засобами.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ ЩОДО ВИБОРУ ДЕЗОДОРАНТУ

Борис Коган, доктор медичних наук, професор, дерматовенеролог вищої категорії:

«Дезодорант проникає в шкіру і впливає на внутрішні процеси організму. Тому віддавайте перевагу засобам з натуральними компонентами — рослинними екстрактами, які пом’якшують і заспокоюють шкіру, наприклад, з алое-віра або ромашкою. Для ніг підійдуть засоби з охолоджуючим ефектом, наприклад, екстрактом м’яти. Якщо після використання дезодоранту ви помітили почервоніння або подразнення в області пахв, від засобу краще відмовитися. Алергікам варто звернути увагу на засоби без запаху. Люди з підвищеним потовиділенням можуть спробувати спеціальні дезодоранти, які сприяють звуженню потових залоз. Але перед використанням «важкої артилерії» порадьтеся з лікарем — вони корисні тільки в разі гіпергідрозу. Дайте шкірі відпочинок: перед сном обов’язково ретельно мийте область пахв, щоб змити антиперспірант, інакше його залишки можуть закупорити потові залози, що може спровокувати навіть абсцес. Якщо ви залишаєтеся вдома, відмовтеся від дезодоранту».

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