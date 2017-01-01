Национализация Приватбанка решила несколько неотложных задач

Во-первых, прекратились все медиа атаки на крупнейший банк Украины, который обслуживает более 20 миллионов граждан. Это остановит паническое снятие денег со счетов, которое должно привести к неуправляемому банкротству. Во-вторых, открывает перспективу получения нового транша от МВФ в январе 2017 года, поскольку национализация была одним из условий предоставления следующего кредита. И, в-третьих, откладывает на неопределенный период внеочередные парламентские выборы, на которые так надеялись разные силы политического спектра от Тимошенко до Саакашвили.

Владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов делали все от них зависящее, чтобы избежать потери этой собственности. С этой целью организовали в сентябре-ноябре наступление на председателя правления Нацбанка Украины Валерию Гонтарєву, которая была сторонницей национализации. Нацбанк не остался в долгу и обвинил Приват в том, что 97% кредитов тот предоставлял родственным с ним компаниям. Профессор и знаток переходной экономики стран бывшего СССР Андерс Аслунд подает более скромную цифру: 70% кредитов Приватбанка он связывает с компаниями, которые имели отношение к Коломойскому и Боголюбову.

В чем опасность, когда владелец банка предоставляет кредиты компаниям, что ему принадлежат? В том что залог, который предприятия предлагают за предоставленные кредиты, является недостаточным, и в случае невозврата кредита приводит к большим банковским потерям и как следствие банкротству банка.

Объясню на примере кредита на покупку квартиры. Вы взяли в банке кредит на покупку двухкомнатной квартиры стоимостью 500.000 гривен. Эта квартира выступает залогом на тот случай, если вы не в состоянии выплатить этот кредит. В таком случае банк продаст эту квартиру, чтобы возместить сумму, которую вам одолжил. Скорее всего, банку не удастся продать квартиру за все 500 тысяч, а, скажем, за 400 тысяч. Исходя из этих соображений, банк не даст вам больше, чем 400.000 кредита. Когда банк ссужает деньги, например, дочери владельца этого банка, он не относится так придирчиво к залогу и безоговорочно даст под залог этой квартиры все 500, а то и 600 тысяч кредита.

И если на таких условиях банк предоставит 97% всех средств, которые насобирал, привлекая депозиты рядовых граждан, очень вероятно, что в конце концов не сможет отдать вкладчикам вложенные ими средства.

В последнее время все более популярной стает такая услуга микрозаймы онлайн на карту, которая позволяет в короткие сроки получить в случае необходимости финансовую поддержку.

К сожалению, значительная часть банков в Украине была создана с целью одалживания средств внутри своей же финансово-промышленной группы. И Приватбанк далеко не худший из этих банков. Кроме того, госпожа Гонтарева, когда давала кредит Привату от имени Нацбанка на 9 миллиардов гривен, взяла под залог самолеты Международных авиалиний Украины и горнолыжный комплекс Буковель. Кредиты, которые были выданы Нацбанком до прихода госпожи Гонтаревой, также имеют покрытие, так что государство на этой национализации, скорее всего, не потеряет деньги. Когда страсти улягутся, сможет продать этот банк за большие средства, чем сейчас в него вкладываются. А вкладчикам, которые держат деньги в банке, тем более нечего волноваться, потому что теперь гарантируется выплата не только 200.000 на счетах, а все суммы физических лиц, что является преимуществом государственных банков перед частными.

Но обстоятельства, приведшие к национализации Привата, банкротство банков и неясное будущее тех банков, которые остались на плаву, свидетельствуют о нежизнеспособности олигархического капитализма, который установился на территории нашего государства. И не только Коломойскому, но и другим олигархам, которые не желают потерять все свои активы, следует, наконец, объединить усилия в поддержке и ускорении реформ, ведущих к жизнеспособной модели капитализма. Модели, которая обеспечивает достойную зарплату рабочим, честную конкуренцию предпринимателям и сокращения долгов государства. Желания дальше играться в олигархический капитализм будет разрушительным для государства.

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