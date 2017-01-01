Модный тренд – входная дверь с зеркалом

Многие наши соотечественники жалуются на то, что прихожие в их квартирах очень маленькой квадратуры. Если расставишь мебель, то выходит, что некуда даже зеркало повесить. А как же в коридоре без зеркала? Перед выходом из дома обязательно надо посмотреть, как вы выглядите, поправить последние штрихи образа. Вот только, где разместить это зеркало?

Выходом из сложной ситуации, и настоящей находкой для маленькой прихожей может стать входная дверь с зеркалом . Достаточно необычно, но сегодня этот тренд пользуется большой популярностью. И это действительно очень удобно. Вам не нужно думать о том, как разместить мебель, и найти место для зеркала. Теперь оно размещается непосредственно на дверном полотне вашей входной двери. Вы даже можете сделать это зеркало в полный человеческий рост, по высоте всего дверного полотна, или ограничиться стандартными размерами зеркала. Такие двери пользуются очень большой популярностью, и если ближе познакомиться с подобными вариантами, то обязательно можно подобрать тот, который подойдёт вам больше всего, идеально впишется в размеры вашей прихожей.

Ещё один плюс и аргумент в пользу того, почему дверь с зеркалом металлическая должна появиться в вашей прихожей, заключается в том, что благодаря зеркалу на дверном полотне удаётся визуально увеличить пространство прихожей. Оно как будто бы находит продолжение в зеркале. В итоге, каким бы маленьким не казался ваш коридор – он начинает казаться визуально больше, как минимум, в 2 раза. А если грамотно обыграть вариант подсветки и расположить светильники возле двери, то вы, благодаря игре света и теней, сможете добиться стильных дизайнерских интерьерных эффектов.

Стоимость таких дверей не сильно отличается от простых дверей, полотно которых не украшает зеркало. Но вот результат и эффект – намного выше.

Почему нельзя попытаться самостоятельно повесить на входную дверь зеркало? Такой альтернативный вариант могут предложить некоторые экономные соотечественники. В этом случае вы рискуете нарушить целостность дверного полотна, что отразится на качестве вашей входной двери.

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