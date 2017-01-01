Державні та платні дитячі садки: порівнюємо і вибираємо

Відразу після народження дитини молоді батьки починають будувати плани на майбутнє – як забезпечити дитині повноцінний догляд і максимум турботи. При цьому практично неминуче постає питання, який вибрати дитячий садок, адже ритм сучасного життя не дозволяє навіть самим дбайливим мамам і татам відмовитися від кар’єри – в кінці кінців, від добробуту батьків дуже сильно залежить і майбутнє дитини. У нашій країні є два варіанти дошкільних установ – державні і приватні дитячі садки. Давайте розберемося, які плюси і мінуси для них характерні.

Умови перебування в комерційному та «безкоштовному» саду

Муніципальні дитячі садки не завжди володіють фінансовими можливостями для того, щоб утримувати в ідеальному порядку інтер’єр, меблі вуличні майданчики. Плачевний стан державних установ вже нікого не дивує, адже послуга безкоштовна – значить, і скаржитися не належить. Практично всі ремонтні і деякі побутові питання вирішуються самими батьками шляхом грошових «пожертвувань» на певні цілі або безпосередньою допомогою: наприклад, мами цілком можуть витратити свій вихідний на миття вікон, а тати – на ремонт дерев’яних гойдалок. В цьому питанні комерційний дитячий сад відрізняється в кращу сторону – у вартість вже включена деяка сума, яка йде на підтримку садка в хорошому стані. Тут завжди справні меблі, гарний посуд і якісний ремонт, тому ймовірність того, що дитина, наприклад, поранитись або впаде з несправної каруселі в процесі гри, досить мала.

З власного досвіду можу сказати, що дитина колеги відвідувала приватний дитячий садок «Країна Дитинства», то чула лише позитивні відгуки про організацію роботи в цьому закладі. Ознайомитись та переглянути сторінку контактів дитячого садочку можна тут — детальніше.

Харчування

Якість харчування малюка в ранній період життя – це дуже важливий момент, на який варто звернути увагу. При виборі дитячого садка, приватного чи державного, потрібно обов’язково уточнити, що входить у звичайне меню. На підставі відповідей вам належить зробити висновок про те, наскільки підходить заклад саме вашій дитині. Існують державні дитячі сади, де дітям можуть запропонувати непоганий раціон, але тут не беруть до уваги звички і вподобання дитини. Якщо малюк відмовляється їсти якусь страву, то, швидше за все, до наступного прийому їжі він залишиться голодним. Приватний дитячий сад відрізняється індивідуальним підходом до кожної дитини, тут беруть до уваги кулінарні смаки і особисті потреби малюка. Та й сама якість продуктів зазвичай краще. Близько 85% державних дитячих садків не мають можливості готувати повноцінні страви в своїх приміщеннях, тому їм доводиться використовувати різні напівфабрикати. Платний дитячий садок зазвичай оснащений краще і може надати дітям смачну домашню їжу.

Педагоги

Особливу увагу при виборі дитячого садка потрібно приділити викладацькому складу. Персонал приватних закладів проходить ретельний відбір – наявність спеціального вищої освіти обов’язкова для всіх. Тут працюють професійні вчителі початкових класів, здатні швидко і якісно підготувати дитину до перших шкільних занять, а також фахівці в галузі медицини та психології. Вихователі муніципальних дитячих садків теж повинні мати вищу освіту, але на практиці виходить, що відбір відбувається за значно нижчими критеріям. Це пов’язано з браком бажаючих зайняти посаду вихователя – невеликі зарплати сильно впливають на кількість претендентів.

Методики і програми платних і «безкоштовних» садів

Не секрет, що підготовка до школи повинна починатися ще в дитячому садку, адже в цьому випадку малюк має перевагу, а сам процес отримання початкової освіти піде швидше. «Безкоштовні» дитячі садки забезпечують догляд за дитиною, а за проведення яких-небудь додаткових занять доводиться доплачувати батькам, які бажають, щоб їхня дитина навчилась читати, писати або, наприклад, освоїла ази англійської мови. Платний дитячий садок, навпаки, володіє широкими можливостями в плані навчання малюків. Тут приділяють багато уваги розвитку дошкільника і, завдяки індивідуальному підходу в навчанні, домагаються чималих успіхів. Програми і методики часто узгоджуються особисто з батьками – можна вибрати, які заняття буде відвідувати дитина, будь то навчання мовам, рахунку, читання та письма, музичну освіту або розвиток мовлення. Однак існує небезпека, що тут будуть «перевантажувати» малюка кількістю інформації. Ранній розвиток – це добре, але у всьому потрібно знати міру.

На замітку

Серед нетрадиційних методик дошкільного навчання найбільш популярні Вальдорфська система і підхід Монтессорі. Перша заснована на формуванні груп з дітей різного віку – так створюється модель сім’ї, де старші допомагають молодшим. А методика Монтессорі розвиває самостійність і логічне мислення малюка.

Застосування даних технологій дошкільного навчання, в першу чергу, характерно для приватних дитячих садків. Однак і ряд передових державних установ країни працюють за цим системам.

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