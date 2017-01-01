Роблячи заміну міжкімнатних або вхідних дверей, ми враховуємо, насамперед, якість матеріалу, з якого вони виготовлені, конструкцію виробу. Однак довговічність дверного полотна, зручність його експлуатації прямо залежать від оснащення двері.

Що розуміють під дверною фурнітурою, як вибрати потрібні деталі для міжкімнатних дверей?

Види дверної фурнітури

До класу фурнітури для дверей відносять дверні петлі, доводчики, ручки, а також ланцюжки, шпінгалети, клямки, обмежувачі і інші функціональні пристосування. Яку вибрати фурнітуру для міжкімнатних дверей? На що варто звернути особливу увагу?

Один з найважливіших елементів, необхідних при установці дверного полотна – петлі. Накладні, врізні або приховані пристосування потрібно підбирати відповідно з розміром і вагою дверей. Для виробів з масиву потрібно придбати конструкцію високої міцності, щоб забезпечити довгу експлуатацію всієї дверної системи. Найпопулярніші матеріали для виготовлення петель – латунь, сталь. Сучасний ринок пропонує вироби різних кольорів, тому можна використовувати їх не тільки як функціональний пристрій, але і для створення особливого стилю в приміщенні.

Найбільш об’ємна категорія фурнітури для дверей – дверні ручки. Вони можуть бути виконані з дерева, пластика, металу, забезпечені замками. Існує три різновиди пристроїв:

кноби;

натискні;

стаціонарні.

Вибираючи ручку для міжкімнатних дверей потрібно враховувати, чи буде вбудовано в полотно замикаючий пристрій, якщо так, то якого типу буде замок. Далеко не всі ручки поєднуються з будь-якими типами замикаючих механізмів. Переглянути асортимент дверних ручок та ціни на них можна на сторінці https://dveribelorussii.com.ua/catalog/furniture/handles/ сайту торгово-промислової компанії з іноземними інвестиціями «Двері Білорусії».

Дверні доводчики – це корисні пристрої, завдання яких забезпечити плавне повне закриття дверей, виключити різке закриттю. Конструкція доводчиків складна, деякі моделі оснащені системою регулювання швидкості закривання, можуть пригальмувати закриття дверей на деякий час, забезпечити фіксацію дверного полотна у відкритому положенні.

Критерії вибору фурнітури

Як вибрати фурнітуру для вхідних і міжкімнатних дверей? Існує кілька факторів, які мають значення:

конфігурація дверного блоку;

вага, розмір дверного полотна;

особливості майбутньої експлуатації (температурні умови, частота користування тощо);

естетичні характеристики;

ціна.

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