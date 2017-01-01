Кеды Converse и Vans — лучшая обувь для всех возрастов

Еще с советских времен считалось, что кеды – это вид обуви, который используется исключительно для спортивных мероприятий. Сегодня же этот миф был упрощен. Кеды теперь носятся повседневно не только спортсменами, а всеми группами населения и всеми представителями разных возрастов. Особую популярность они имеют среди молодежи. И это понятно, ведь кеды довольно практичный, удобный, стильный и широко используемый вид обуви. Сейчас они в тренде, а носятся кеды не только под спортивный костюм, но и под любой наряд, в том числе платья и классик стиль, причем смотрятся они весьма привлекательно.

Известные брендовые виды кед

Что касается компании Converse, то свое существование она начала еще в начале ХХ века. В тот же период была выпущена первая партия кед, которая сразу приглянулась молодым людям подросткового возраста. А еще фирма стала первооткрывателем в выпуске туфель спортивного стиля на вулканизированной резиновой подошве. Приобрести их сегодня не составит малейшего труда. Например, вы можете купить Converse в Киеве, либо в интернет — магазине обуви. В их ассортименте представлено большое разнообразие обуви любого вида, производителя, стоимости. Но Converse выигрывает в «обувной конкуренции» своей стилизации, комфортном использовании и простоте в исполнении.

Из самых известных видов кед на слуху сегодня именно марки Converse и Vans. Обе фирмы имеют дикую популярность и существуют на рынке продолжительное время. Мега популярность эти кеды приобрели за счет качественного изготовления своего товара, его практичности в обиходе, стильному дизайну и долгой носке. Особенно эти бренды радуют молодое поколение, которое явно в восторге от этой обуви. Практически у каждого молодого человека или девушки обязательно найдется пара-тройка таких кед, они подходят ко всем «лукам».

Поговорим теперь о компании Vans. По популярности они далеко не уступают предыдущим. Но, правда, они есть в наличии не в каждом магазине обуви или на рынке. Купить кеды Vans состоит лишь в официальном магазине по доступным ценам, где можно приобрести еще и другую известную и качественную спортивную обувь. Компания Vans известна так называемыми слипонами, которые сегодня модны и востребованы потребителем. Спрос на слипоны оправдывает себя. Ведь они очень стильные, прекрасно и удобно носятся, в них можно чувствовать легкость и свободу. Такие кеды – мечта любого покупателя и ценителя модной обуви.

Что же особенного в этих кедах?

Бешеную популярность данные виды кед приобрели не случайно. Эти бренды заслужено занимают первенство в списке спортивной обуви. Они имеют ряд преимуществ, малую часть из которых можно перечислить:

практичность использования;

доступность в цене;

высокое качество;

модный дизайн;

комфортность и удобство при носке;

широкий ассортимент кед;

продолжительное использование.

Как уже говорилось, используются в жизни они всеми. Любят и предпочитают их не только девушки, но и парни. Кеды производят самого разного стиля, цвета и вкуса. Производители сегодня выпускают не только спортивного стиля кеды, но позаботились и о ценителях классической обуви. Эти кеды гармонично сочетаются с любым видом одежды. Модницы могут подобрать к своим нарядам кеды со стразами, пайетками, шипами и т.д. А для тех, кто не изменяет своим любимым брендам, есть уникальная возможность носить в холодное время года утепленный зимний вариант кед.

Если аккуратно и грамотно носить кеды и бережно за ними ухаживать, то они прослужат не один год, а будут радовать продолжительное время Ваши ножки.

Среди иных спортивных видов обуви, которые не менее популярны среди покупателей и любителей спортивной обуви, широко известны также Adidas superstar, которые можно использовать на все случаи жизни.

Компания Converse

«Конверсы» стильны и популярны. Большим плюсом является их многогранность в применении – они подходят для прогулок, тренировок в спортзале, работы и отдыха. Они абсолютно не утомляют ноги. В конце дня после их носки чувствуешь себя легко, в ногах нет чувства тяжести и сдавленности. Так как они выполнены из высококачественного вида резины, то нет конфузных ситуаций по поводу неприятного запаха.

Кеды Converse имеют свою особенность, их легко запомнить по нарисованной сбоку звезде, которая является их эмблемой. Со смелостью можно покупать такие кеды, ведь они прочны и выносливы в плане носки, они сохраняют свою форму, они предназначены для любого использования, а подошва очень прочна.

Компания Vans

Одно из отличий этой обуви – это прочная качественная подошва из вулканизирующей резины. Их обувь очень известна и популярна среди всех масс населения. «Вансы» очень многообразны, поэтому их любит молодежь, парни и девушки, спортсмены. Среди них можно выбрать любую модель, которая придется по душе. Они отличаются разнообразием цветов, стилей, а также производители выпускают специальные виды кед, предназначенных для определенного вида спорта, скейтбординга например. Также выпускаются классические модели кед с высокой посадкой и «полукеды», называющиеся так из-за низкой посадки.

Vans появились еще в 60-х годах ХХ века и сразу обрели популярность, полюбившись молодежи. Это очень удобная, стильная, прочная и комфортабельная обувь, которая прослужит долгое время. Подошва очень толстая , что отличает кеды Vans от других видов, а сверху используют либо материал из ткани, либо кожи или эластичных материалов.

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