Кресло мешок в вашем доме

Современное общество более демократично относится к выбору мебели. Иначе, как объяснить, что постепенно бескаркасная мебель вытесняет твердые и чопорные мебельные конструкции Доказательством тому служат кресла-мешки. Всё чаще отечественные покупатели отдают свой голос в их пользу, когда речь заходит о том, какое бы кресло купить в гостиную, спальню или детскую. Вы не поверите, но сегодня даже во многих офисах прогрессивных компаний посетителям предлагают комфортно разместиться в таком вот кресле мешке. На самом деле, они очень удобны. С этим согласится каждый, кто хотя бы один раз садился в них. Правда, к необычному ощущению, когда кресло полностью принимает ваши формы и повторяет изгибы вашего тела – необходимо привыкнуть. Но, привыкнув – вы ни за что не променяете его мягкость, комфорт и удобство на твердую и неудобную спинку обыкновенного классического кресла. В этом кресле можно сидеть так, как вам захочется. Более того, вы можете даже в нём дремать – оно очень мягкое, и удобное.

В плане ухода такие бескаркасные кресла мешки – тоже настоящая находка. Съёмные чехлы легко стираются, быстро сохнут, материал прочный и не вытирается. В отличие от обыкновенных кресел, обивку которых уже не снимешь, и если на них появляется пятно от неосторожно пролитого кофе или вина – внешний вид кресла уже не тот, его нужно закрывать подстилкой – кресла мешки всегда выглядят чистыми и в них приятно садиться.

Вы также можете без всяких усилий переставлять эту мебель по дому – они очень легкие. Так что, сегодня кресло мешок может стоять в вашей спальне, завтра вы можете вынести его на свою лоджию и в нём любоваться закатом.

Огромный выбор вариантов расцветок чехлов позволяет без труда сочетать внешний вид кресла мешка с дизайном помещения, в которое вы собираетесь его поставить. Впрочем, вы можете сыграть и на контрастах. И, в оклеенную темными обоями комнату, поставить светлые кресла мешки или, наоборот, для светлой комнаты выбрать темный оттенок кресел. Вашу фантазию ничто не ограничивает.

Статьи по теме