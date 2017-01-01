Бандаж для голеностопа помогает избежать осложнений

В результате избыточных физических нагрузок (особенно, это касается спортсменов и тех, кто ведёт активный образ жизни), повышается риск получения травм голени, в частности голеностопа. Нередко именно с растяжением в этой области, нарушением целостности костных тканей обращаются в травмпункт мужчины и женщины. Там, помимо оказания адекватной медицинской помощи, в зависимости от обстоятельств травмы, врачи часто рекомендуют своим пациентам после носить бандаж для голеностопного сустава. В его функции и обязанности входит поддержка связок и косточек.

Сам по себе бандаж – это фиксатор. Его уместно носить не только тем, кто получил травму, но и тем, чья работа связана с большими физическими нагрузками. К примеру, если мужчина работает на стройке или грузчиком, чтобы уменьшить степень нагрузок на ноги, стоит на время работы надевать такой бандаж. Актуальным он будет и во время спортивных тренировок и занятий такими видами спорта как баскетбол, теннис, бокс, бег.

Если же у человека наблюдается врожденная патология области стопы или ему недавно сняли гипс – бандаж для голеностопа сократит период реабилитации, снизит вероятность повторной травмы.

Сегодня в аптеках и в магазинах, где реализуются медицинские товары, можно отыскать несколько моделей бандажей для голеностопа. Отличаются они не только своим внешним видом, но и предназначением. Поэтому, лучше, чтобы бандаж для голеностопа вам назначал врач. Если же возможности обратиться к медицинским специалистам нет, то стоит тщательно подойти к самостоятельному выбору фиксатора. Он может быть просто согревающим. Мягкие модели, как правило, обладают профилактическим эффектом. Для того, чтобы восстановить ногу после травмы, уместнее будет носить эластичные модели бандажа, которые надевают на участки выше и ниже места травмы. Если была небольшая травма – лучше носить полужесткий бандаж. Тогда как для сложных травм и повреждений лучше подойдёт жесткая модель бандажа с фиксаторами и вставками. Так, к примеру, бандаж со шнуровкой и ребрами усиленной жесткости назначается для того, чтобы его надевали на ногу, где был перелом, после снятия гипса.

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