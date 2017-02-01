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Виагра — проверенное средство от импотенции

Виагра — проверенное средство от импотенции Виагра — сенсационное открытие американской фармацевтической компании Пфайзер.

Изначально данный препарат разрабатывался для лечения сердечных заболеваний, но после проведения тестирования были выявлены его свойства повышать потенцию у мужчин. Синие таблетки стали первым в мире медикаментозным средством для борьбы с эректильной дисфункцией. Препарат показал высокую эффективность и быстро приобрел популярность среди представителей сильного пола разного возраста.

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   Состав

Основой лекарственного средства служит силденафил — представитель ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа. Его концентрация в одной таблетке составляет 100 мг, что равно максимально допустимой суточной дозе активного компонента. Помимо силденафила в препарате присутствуют и другие вспомогательные вещества.

   Фармакологическое действие

   Виагра способствует достижению мощной продолжительной эрекции посредством воздействия на сосудистую систему.

Силденафил, являясь ингибитором ФДЭ-5, блокирует активность этого фермента и тем самым стимулирует выброс окиси азота. В результате такого процесса происходит расширение сосудов и кровь усиленно поступает к органам малого таза. Возникает стойкое возбуждение полового члена, которое сохраняется дольше обычного. Эффект от препарата наблюдается примерно через 40 минут после приема и пропадает только спустя 4—6 часов.

   Виагра действует только при том условии, что мужчина испытывает эмоциональное сексуальное влечение!

   Способ применения

Средство на основе силденафила можно использовать не более 1 раза в сутки. Таблетку принимают не позднее чем за час до полового контакта, глотая целиком и запивая достаточным количеством жидкости.

  Нежелательно совмещать препарат с алкоголем и жирной пищей, так как это приведет к снижению его эффективности.

   Показания и противопоказания

Виагра назначается при расстройствах эректильной дисфункции у мужчин. Показаниями к применению служат как слабые, так и выраженные симптомы развития полового бессилия.

Таблетки виагры противопоказаны несовершеннолетним и лицам в возрасте старше 65 лет. Нельзя принимать силденафил при тяжелых заболеваниях сердца, почек, печени, а также при индивидуальной непереносимости компонентов Виагры.

   Побочные эффекты

 Препарат для борьбы с импотенцией относительно хорошо переносится, редко вызывая нежелательные реакции со стороны организма.

Наиболее распространенные побочные эффекты, это:

  • головная боль;
  • приливы крови к лицу;
  • приступы тошноты.

Усиление выраженности перечисленных симптомов наблюдается при передозировке силденафила.

 

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