Зачем нужна экспертиза после пожара

У каждого происшествия есть своя причина. В наличие причинно-следственной связи своих клиентов смогут убедить и эксперты, работающие в любых областях. Кому, как не им, знать, что неисправная проводка рано или поздно приводит к возгоранию, что может окончиться пожаром. И хотя после происшествия мало кто вспомнит, что в сгоревшем доме была неисправна именно электропроводка, именно эксперт сумеет установить точную причину возгорания. Как он это сделает, какие методы в своей работе будет использовать — смотрим на сайте sudexpa.ru. И хотя проведение пожарно-технической экспертизы не способно возместить ущерб от пожара, вернуть человеческие жизни, оно помогает установить причину, найти виноватых и предоставляет доказательства, необходимые для того, чтобы лицо могло претендовать на возмещение ущерба от виновной стороны, если экспертиза устанавливает, что такая имеется.

На сегодняшний день есть несколько вариантов, как может проводиться пожарно-техническая экспертиза. Она может проводиться единолично одним экспертом, или целой комиссией, она может быть комплексной, дополнительной, первичной или повторной. Последняя назначается и проводится в тех ситуациях, когда заключения первой экспертизы вызывают сомнения или появились новые информационные данные, способные внести коррективы в заключение экспертизы.

Что позволяет установить экспертиза? В первую очередь, проведение экспертных мер позволяет с максимальной точностью установить очаг возгорания при пожаре. Это позволяет составить первое впечатление о том, что происходило в момент возгорания и возможно даже объяснить причину самого пожара. Эксперт может установить того, кто виновен в пожаре. И даже определить, был ли пожар вызван умышленным поджогом или произошло самовозгорание по роковому совпадению.

Экспертные действия позволяют также определить, как проходил пожар, в каком направлении двигался огонь, какова была скорость горения, были ли нарушены правила безопасности и в каком состоянии на момент пожара находились противопожарные агрегаты и механизмы.

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