До дня Святого Валентина залишився всього тиждень, а ви ще не вибрали подарунок? Якщо квіти і шоколад не для вас, ми склали список найбільш популярних подарунків на день святого Валентина для нього і для неї.

Що подарувати на День святого Валентина дівчині?

прикраси

срібні і золоті з діамантами і фіанітами, біжутерія та намистини — безпрограшний варіант на будь-який вік і будь-який гаманець, головне знати смаки і уподобання своєї обраниці.

м’які іграшки

коли ми згадуємо про День святого Валентина, то відразу перед очима з’являються величезні плюшеві ведмеді і маленькі поролонові сердечка, от тільки не кожна дівчина буде рада такому подарунку. Особливо, якщо їй вже більше 16.

парфуми

ще один завжди бажаний подарунок за умови, що ви знаєте переваги своєї дівчини або дружини, адже хороших духів ніколи не буває багато, ось тільки помилитися з запахом набагато простіше, ніж ви думаєте. Купувати варто у відомому і добре себе зарекомендувавшому магазині, для при кладу тут Рarfums.ua.

нижня білизна

звичайно, цей подарунок припускає певну ступінь близькості і знання анатомії. Не кожен зможе на око визначити розмір нижньої білизни, зате, навіть якщо ви не вгадаєте — сарказм на найближчі кілька років, вам забезпечений.

шапка/шарф/рукавички

милий і приємний подарунок, як прояв турботи і уваги, серед дівчат — неспроста вважається одним із самих безпрограшних варіантів.

подарунковий сертифікат магазину косметики

помада, туш, тіні — більшість дівчат люблять і цінують косметику, але навіть вони самі часто невдало підбирають кольори, тому, щоб не виявитися «крайнім», якщо помада виявиться не достатньо червоною, подаруйте їй можливість самостійно вибрати косметику.

відвідування СПА

ще один сертифікат, який оцінять 90% дівчат і жінок. Масаж, обгортання, манікюр і багатогодинні маски піднімають настрій і налаштовують на прихильний лад.

спільні фото

це може бути спільна фотосесія, фотокнига із загальних фотографій або просто рамочка з вашим спільним фото — милий і цікавий подарунок, який оцінять романтичні натури.

Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві?

шкарпетки

цей елемент чоловічого одягу регулярно дарують не тільки на честь дня захисника, але і у свято всіх закоханих. Щоправда, в цей день вони зазвичай прикрашені сердечками і зізнаннями в коханні.

чашка

ще один фаворит серед святкових подарунків. Вона може бути прикрашена сердечком, спільною фотографією або зображенням другої половинки, але практично кожна дівчина дарувала своєму коханому 14 лютого святкову чашку.

годинник

незважаючи на те, що багато українців вірять у забобони, годинник продовжують вважатися одним з найбільш популярних подарунків на День Святого Валентина.

ігрова приставка

згідно з багатьма опитуваннями серед чоловіків від 17 до 47 років, понад 70% з них мріють про ігрову приставку, і вважають її ідеальним подарунком у день всіх закоханих.

краватка

вельми неоднозначний подарунок, так як молоді люди рідко її носять і найчастіше не вміють зав’язувати, а от старше покоління або встигло зібрати власну колекцію краваток, які підходять до їх костюмів і сорочок або не знаходять підстав, щоб приміряти подібний аксесуар.

шапка/шарф/рукавички

популярний подарунок, який при цьому прихильно сприймається сильною статтю.

флешка

вже близько п’яти років серед аксесуарів для комп’ютерів і в цілому технічних подарунків лідирують флешки: їх не буває занадто багато, вони бувають різних форм і розмірів, можна підібрати флешку на будь-який смак і гаманець.

Статьи по теме