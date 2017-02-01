Секрет ярких сексуальных ощущений

После нескольких лет семейной жизни пары сталкиваются с кризисом не только в межличностных, но и всексуальных отношениях. Былой готовности к экспериментам больше нет, и отношения превращаются в скучное выполнение супружеского долга. Партнёры перестают воспринимать друг друга, как объект сексуальных желаний и фантазий, и им кажется, что удивлять друг друга им уже нечем. Однако, если вы решите купить шпанскую мушку и добавите их в напиток или еду вашему партнёру, незабываемая ночь и яркие ощущения вам будут гарантированы. Этот возбудитель известен уже достаточно давно, капли не имеют ни цвета, ни запаха, что позволяет использовать их даже без согласия партнёра. Впрочем, поинтересоваться у него, готов ли он к таким экспериментам – всё-таки не помешает, как и заранее уточнить, нет ли у него противопоказаний к использованию средства. Действие капель наступает через короткий период времени, и достаточно 5-10 минут, чтобы ваш партнер поверил в то, что вы – единственная женщина или мужчина на земле, которые могут удовлетворить его или её сексуальный голод. Примечательно, что совмещать капли можно и с алкоголем, а ведь нередко романтический ужин предполагает распитие спиртных легких напитков для поднятия настроения.

Учитывая отзывы тех, кому доводилось на собственном опыте испытать действие от приёма шпанской мушки, это средство исключительно полезно, и не несёт никакого вреда. Оно помогает оживить сексуальные отношения и вновь влюбиться в своего партнёра или партнёршу.

Кстати, сегодня многие сексопатологи рекомендуют своим пациентам при снижении сексуального желания (такое часто наблюдается в период кризиса среднего возраста), вместо того, чтобы горстями пить гормональные средства или химию, обратиться к такому проверенному средству, которое не имеет противопоказаний к приёму, но может помочь заново ощутить все прелести интимных отношений.

Приобрети данный препарат можно как в реальной аптеке, так и заказать через Интернет. Последний способ более удобен, так как цены в таких аптеках ниже, и вы можете сохранить конфиденциальность в процессе покупки.

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