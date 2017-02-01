Планшеты Asus – мощные и надежные гаджеты

Планшет является многофункциональным устройством, которое располагается между смартфонами и нетбуками. В магазине city.com.ua каждый клиент может купить планшет Asus в Киеве по низким ценам, ведь данный производитель является лидером на рынке планшетов. Бренд Асус представляет пользователям широкий ассортимент моделей разной модификации, поэтому цена может быть низкой – в бюджетном варианте со стандартными характеристиками и намного выше – для мощных высокопроизводительных устройств, которые могут заменять ноутбуки. Вот почему цены на планшеты Asus будут существенно отличаться между собой (моделями).

Эксперты рекомендуют купить планшет Asus в Киеве

Обратите внимание на планшеты Vivo Tab, которые созданы на базе Windows 8 – это обеспечивает максимум совместимости с любой стандартной компьютерной программой, а благодаря док-клавиатуре клиент сможет полностью отказаться от нетбука или ноутбука. Рассмотрите вариант Transformer Pad, который создан с процессором ARM и на Андроиде, а также к нему можно подобрать клавиатуру. В данную линейку входит очень много экономных моделей и более функциональных вариантов. При выборе планшетов Fonepad, они подойдут для клиентов, которые желают получить устройство с расширенными коммуникационными возможностями, то есть, поддерживают телефонную связь.

Чем популярны дешевые планшеты Asus

Бюджетный вариант от бренда Асус – модель MeMO Pad HD 7, который имеет дисплей 1280х800 и фронтальную камеру, что позволит общаться в любом видеочате. Этот четырехъядерный планшет очень прост в использовании, но все характеристики – сущая классика. К примеру, Google Nexus 7 может иметь разный объем, что так же скажется на цене. При выборе устройства на 16 Гб разницы в цене с предыдущей моделью не будет, но с памятью на 32 Гб планшет будет стоить намного дороже. Стоит отметить эксклюзивный вариант планшета бренда Асус, который полностью заменит ноутбук – ультрабук-трансформер Asus Taichi 21. Данное устройство является действительно мощным аппаратом с отменной графикой и диагональю 11,6 дюймов. Стоимость данной модели будет намного выше, чем дешевые планшеты Asus.

Невысокие цены на планшеты Asus – бюджетные модели каждому пользователю

Многие модели имеют действительно низкие цены благодаря низкой производительности. Украина и эксперты страны выделяют данный бренд среди аналогов благодаря мощной начинке, оснащению 3G модулем, емкой батарее, разнообразию в модельном ряду, доступностью цен. Следует заметить, что цены на планшеты Asus оптимальные и в сравнении с другими производителями, низкие.

В нашем интернет-магазине city.com.ua каждый покупатель сможет купить планшет Asus в Киеве по низким ценам. Мы гарантируем доставку в сжатые сроки и сертификаты, которые подтвердят все нормы и мировые требования. Доставка осуществляется не только в город Киев, но и по всей Украине. И когда вы будете оформлять заказ планшета, сразу обратите внимание на аксессуары, которые являются неотъемлемой частью отличной работы с различными устройствами и, конечно же, планшетом. К примеру, стоимость на карту памяти или наушники будет дешевле при заказе планшета Асус с аксессуарами. Стабильность и технические новинки производителя Асус помогли занять бренду лидирующее место, поэтому цена на данную технику будет невысокой.

Наш интернет-магазин планшетов предлагает покупателю данный товар недорого – дешевые планшеты Асус или более дорогие, выбор за вами, ведь каждый покупатель выбирает технику исключительно под индивидуальные запросы. А еще магазин city.com.ua предлагает к рассмотрению и приобретению смартфоны Meizu по низкой цене.

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