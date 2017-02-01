Курсы для беременных: как облегчить роды и избавиться от страха

Современные женщины, в отличие от своих предшественниц, могут не бояться рожать. Сегодняшняя медицина достигла высокого уровня, который максимально упрощает любую операцию, и роды – не исключение.

Обилие информации о беременности позволяет готовиться к родам самостоятельно, не выходя из дома. Различные журналы, книги и телепередачи являются в этом отличным помощником. Тем не менее, врачи все же рекомендуют посещать практические курсы для беременных.

Они могут помочь:

подготовиться к родам морально и физически;

облегчить боль во время родов;

научиться правильно ухаживать за младенцем;

выбрать родильный дом.

Как правило, большинство женщин находят ответы на эти и другие вопросы. Благодаря этому пропадает страх перед деторождением и ответственностью за новорожденного. Подробнее о преимуществах школы для будущих мам можно узнать здесь — link.

Главный этап – психологическая подготовка

Роды – естественный процесс, который регулируется самой природой. Женщины, которые жили еще 150 лет назад, не полагались на помощь медицинских сотрудников, потому что и медицины как таковой еще не было.

Тем не менее, дети рождались, и в гораздо большем количестве, нежели сегодня. Но показатель смертности роженицы или младенца при родах тоже был значительно выше.

Сегодня женщине не приходиться рожать самостоятельно и переживать из-за возможных рисков. Всю ответственность берут на себя квалифицированные врачи, а современное оборудование позволяет сделать процесс максимально безопасным и комфортным.

От будущей мамы требуется только одно – быть готовой к родам. Это подразумевает такие факторы как:

спокойствие;

позитивный настрой;

отсутствие паники.

Научно доказано, что панический страх перед болью и непредвиденными ситуациями значительно усложняет роды. Конечно, от боли можно и вовсе избавиться с помощью местной или спинальной анестезии, а также различных анальгетиков.

Но обезболенные роды менее безопасны, нежели естественные. Женщина может чересчур расслабиться, что не совсем хорошо, ведь нужно постоянно помогать ребенку появиться на свет.

Если женщина психологически готова к родам, она будет чувствовать себя спокойно и комфортно. Из-за радостного ожидания малыша её организм начнет вырабатывать гормоны эндорфины – естественное обезболивающее.

Помните, позитивный психологический настрой нужно формировать в течение всей беременности, а не в последнюю неделю. Любите свое тело и будущего малыша, и тогда он родится здоровый и крепкий.

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