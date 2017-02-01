АСКО-УКРЕМ – инновации по доступной цене

Сегодня работа многих приборов зависит от аккумуляторов или батареек. Хочется, чтобы они служили дольше, и их мощность позволяла вам не менять их каждую неделю. Если вы устали от регулярной замены солевых батареек, и ежемесячно вы тратите на их покупку приличную сумму и вам бы хотелось сэкономить на этом пункте, вам можно порекомендовать приобрести в следующий раз не солевые батарейки, а щелочные или алкалиновые.

Данный вид батареек исходя из их характеристик длительности работы, по мнению специалистов, в несколько раз может превосходить длительность работы солевых зарядов. Конечно же, всё будет зависеть от режима их использования. Но, даже в случае интенсивных нагрузок, они вам будут служить дольше, чем обыкновенные. Также, к числу их характеристик можно отнести минимальный показатель способности саморазряда и стабильную работу даже при низких температурных режимах, что позволяет использовать их в не отапливаемых помещениях зимой или даже на улице.

Даже, если вы купите такие батарейки – их большой выбор представлен вот тут — http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/2138/ и по некоторым причинам долгое время не будет ими пользоваться – вы сможете не переживать, что они разрядятся, и вы не сможете ими пользоваться. В неактивном режиме они не разряжаются в отличие от обыкновенных батареек, которые могут прийти в негодность только потому, что ими никто не пользовался.

Эти и другие полезные товары, которые помогут вам экономить и рационально распоряжаться ресурсами, вам предлагает компания АСКО-УКРЕМ. Выбирая её товары – вы поддерживаете украинского производителя и способствуете развитию отечественных технологий и разработок.

Вся продукция, которую предлагает компания, отличается высоким качеством, инновационными актуальными технологиями, доступными ценами. Заказывая товары у АСКО-УКРЕМ, вы будете приятно поражены сервисом компании, и тем, как профессионально выполняют свою работу её сотрудники. В случае возникновения вопросов вы всегда можете обратиться к ним за консультацией.

Статьи по теме