Как выбрать качественный компрессор из множества брендов и привлекательных характеристик?

С каждым днем растет популярность пневматических инструментов. Их можно использовать в самых различных условиях, а компактные размеры дают возможность легко выполнять работы в труднодоступных местах. Однако использование будет невозможно без приобретения компрессора соответствующей мощности. Именно он создает необходимое давление в системе. Дніпро-М предлагает вниманию пневматические компрессоры различной мощности и производительности. Качество товаров и доступная стоимость всегда позволят выбрать вариант, наиболее подходящий запросам и бюджету посетителя.

Конструкционные особенности компрессоров

Компактный бытовой компрессор представляет собой агрегат, состоящий из нескольких основных узлов:

электрического привода;

нагнетающего элемента;

ресивера;

регулирующей запорной автоматики.

В качестве привода могут быть использованы двигатели с различными показателями потребляемой мощности. Конечная величина зависит от производительности.

Нагнетающий узел может состоять из компрессора с одним поршнем или большим их количеством. Если требуется агрегат с высокой производительностью, то внимание нужно обращать на устройство с увеличенным количеством нагнетающих поршней.

Размеры ресивера влияют на частоту включения силового агрегата, а значит косвенным образом и на его долговечность. Однако слишком большие баллоны могут быть неудобны в эксплуатации.

Контрольные приборы могут быть разделены на две основные группы. Представители первой имеют настройки работы с завода и не подлежат регулировке. Вторые могут подаваться изменениям. Например, можно регулировать в соответствующем диапазоне максимальное давление нагнетания.

Купить компрессор для дома или малого производства

Найдется немало желающих купить компрессор для домашнего или профессионального использования. Правильный подбор агрегата даст возможность в полной мере почувствовать все преимущества работы с ними и при этом не переплатить.

Основным параметром выбора должна служить производительность устройства по воздуху. Если заранее известна область использования компрессора, то необходимо просуммировать потребление воздуха каждым из инструментов. Чем большее их количество будет занято в работе одновременно, тем более мощный компрессор нужно приобретать.

Для домашнего использования подойдет недорогое устройство, обладающее минимально возможной потребляемой мощностью такой компрессор с успехом справиться с основными задачами, в том числе поможет при покраске.

Гарантийные и другие обязательства компании Дніпро-М

Дніпро-М дает возможность всем клиентам не переживать по поводу работоспособности инструмента. Высокое качество позволяет рассчитывать на долгий срок работы. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к услугам всех желающих гарантийные центры обслуживания.

Чтобы помочь свести траты к минимуму, компания предлагает возможность бесплатной доставки многих своих товаров. Кроме того, возможно приобретение разной продукции по скидкам и акциям, помогающим дополнительно экономить.

Статьи по теме