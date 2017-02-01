В отпуск в Грузию

Не успеем мы оглянуться, как наступит пора отпусков. И для того, чтобы отдых в этом году нам запомнился приятными моментами, стоит заранее начать готовиться к его организации. Спонтанные решения, куда поехать и где отдохнуть, конечно же, привлекают своим экспромтом и неожиданностью, но только хорошо организованный отдых может быть приятным. Поэтому, лучше заранее определиться со страной, куда вы отправитесь отдыхать, узнать о её климате, погоде, обычаях и традициях, и о том, какие цены там действуют, какой валютой вы сможете рассчитываться.

Если вам хочется новизны и действительно комфортных и приятных впечатлений от своего отдыха, при этом вы не располагаете слишком большой суммой денег, и не хотите ехать слишком далеко, вам можно предложить рассмотреть такой отличный вариант, как туры в Грузию. Незаслуженно забытая многими туристическими операторами, Грузия, на самом деле, очень гостеприимная и удобная для туризма страна. Здесь отличный климат и погода, красивые пейзажи, есть свой национальный колорит, традиции, окунуться в изучение которых захочет любой, кто ступит на грузинскую землю. К тому же, стоимость туров в Грузию – дешевле поездок в заморские страны, а вот впечатления, которые вы получите от своего отдыха – ничуть не уступают по своей яркости дорогим зарубежным турам. В этой стране вы тоже сможете хорошо провести время и отдохнуть, сохранив о своём отпуске приятные воспоминания.

Посоветуйтесь с туристическим оператором, какой лучше тур в Грузию вам выбрать. В процессе выбора ориентируйтесь на то, какой вариант отдыха вас больше всего интересует. Хотите ли вы просто отдохнуть и насладиться ничегонеделанием, или вас интересуют архитектурные и исторические памятники… В зависимости от ваших вкусов можно будет составить соответствующий туристический маршрут.

Что касается гостеприимного отношения жителей этой страны к туристам, то оно гостеприимно вдвойне. Так что, вы в буквальном смысле будете купаться во внимании местных жителей, которые будут к вам относиться как к гостю (на Востоке у гостя особый статус, и ему предлагают всё лучшее), и как к туристу, который открывает для себя их родную страну.

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