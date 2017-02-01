Продажа картин: как заключить выгодную сделку в Санкт-Петербурге?

Живопись считается одной из самых востребованных категорий на рынке антиквариата. Ее ценность практически всегда растет, по сравнению с другими предметами старины, рынок которых находится в постоянном колебании. Пользуютсяспросом не только работы художников прошлых веков, но и современные творения. Но продать картину выгодно не так просто, как кажется на первый взгляд. Все дело в том, что предварительно нужно комплексная оценка, подтверждение подлинности картины, уточнение ее реальной стоимости. Поэтому если возник вопрос, где продать картину в СПб, нужно рассмотреть все возможные варианты.

Где продать картину?

Существует множество мест, где можно быстро продать пейзаж, портрет, работы других жанров. Но нужно выбрать наиболее выгодный из них. В крупных городах предлагаются такие места продажи предметов живописи, как:

Ломбард. Большинство ломбардов являются универсальными. Помимо техники и ювелирных украшений, они также принимают антиквариат. Всего за час можно получить на руки реальные деньги. Но этот вариант – не самый выгодный. Во-первых, оценщики в ломбардах постоянно занижают реальную цену для получения максимальной выгоды. Во-вторых, многие сотрудники не имеют нужной квалификации для оценки живописи, и могут ошибиться во время определения одного из параметров.

Аукционы. На аукционах картины приобретают частные коллекционеры, которые собирают определенных авторов или жанры, другие работы. Фото с документом об оценке можно приложить к лоту. Но отдать картину придется за те деньги, за которые она уйдет. Кроме того, на профессиональных аукционах есть комиссия за продажу товара.

Лавки по скупке антиквариата. Считаются самыми надежными. Они оценивают и скупают живопись по реальным ценам, проводят комплексный анализ каждой работы. При этом их интересуют абсолютно все картины, независимо от даты написания, автора и состояния.

Продать картину в Санкт-Петербурге можно любым из выше перечисленных способов. Конечно, если имеется несколько работ, лучше всего обратиться в места скупки антиквариата, где подобную процедуру проводят каждый день. Профессионал поможет оценить состояние полотна, наличие реставраций (или их необходимость), состояние оригинальной рамы и подрамника, если таковые имеются в наличии. Для того чтобы заранее уточнить стоимость, можно обратиться в художественный музей, где сотрудники смогут проконсультировать по поводу определенной картины.

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