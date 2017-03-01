Занятия теннисом становятся все более популярными не только для взрослых, но и для детей. Для того чтобы научиться профессионально играть, мало просто регулярно заниматься. Для лучших результатов необходимо приобрести соответствующую экипировку и спортивный инвентарь. Когда речь идет о теннисных ракетках, то здесь у покупателей постоянно возникают сложности с выбором и это не удивительно. Современный рынок предлагает множество вариантов детских ракеток для тенниса. Когда речь идет о выборе для ребенка, то в данном случае необходимо выбирать из специальных детских ракеток или, как их еще называют, ракеток для юниоров.

При выборе модели для ребенка важно учитывать такие моменты, как рост, длина руки и пальцев. Исходя из этого, а также в зависимости от уровня подготовки и опыта ребенка следует подбирать детскую ракетку для большого тенниса. Она должна не только удобно сидеть в руке, но и отвечать ряду требований. В зависимости от способностей игрока она может увеличивать мощь и придать сильное верхнее вращение мячу или же поможет обеспечивать больший контроль над ним. Это обеспечивается смещением баланса в сторону ручки. Таким образом игрок получает больше маневренности и тщательнее контролирует свои действия и направление мяча.

В случае если во время игры у ребенка возникают неприятные или даже болевые ощущения, то необходимо подобрать детскую теннисную ракетку, с улучшенным амортизирующим эффектом. Для увеличения силы удара следует обращать внимание на ракетки с большой головой. К тому же именно такие модели позволяют «прощать» ошибки при нецентрализованных ударах. Это рекомендовано для начинающих игроков, которые еще не умеют полноценно вкладываться в удар.

Детская ракетка для большого тенниса All4tennis может быть разной длины и иметь различную плотность структуры. От этого зависит маневренность и сила удара. Чем жестче будет структура, тем больше мощности при ударе будет передано мячу. Что же касается длины, то здесь нужно исходить из роста ребенка и длины руки.

Детские теннисные ракетки: преимущества.

Качественный материал.

Идеальный баланс для конкретных задач.

Вес профессиональной ракетки позволяет проще и правильнее осуществить размах.

Возможность подобрать наиболее подходящий вариант для ребенка.

Прочность и износостойкость струн.

Перед покупкой желательно проконсультироваться с тренером, который даст точные указания, основываясь на особенностях игры ученика.

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