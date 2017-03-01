Игровой клуб Мегалот онлайн обеспечит впечатлениями и бонусами

Среди разнообразия азартных развлечений свою нишу на рынке онлайн-гемблинга заняли лотереи. Он гарантируют своим участникам увлекательный игровой процесс и приятные призы. Полноценный спектр услуг обеспечит Игровой клуб Мегалот онлайн. Также повышенным спросом пользуются игровые автоматы, что отличаются отличным качеством и высокими результатами. А вот первая модель, как и полагается прообразу, была простой по своей структуре и функциональным возможностям. Игрокам не нужно было прикладывать усилия, чтобы разобраться, в чем суть процесса. Он предусматривал однообразное вращение барабанов, и составление призовой комбинации из простого набора символов. Конечно же, в ходе эволюции игровые автоматы заметно изменились. Игровой процесс стал значительно разнообразней, и участники проявили к ним повышенный интерес.

Игровые автоматы онлайн на современном рынке азартных развлечений

На сегодняшний день ассортимент видеослотов настолько обширный, что возникла необходимость разделить их на категории. Одну из многочисленных групп составляют бонусные игровые автоматы. Уже само название указывает на то, что в процессе игры присутствуют разнообразные дополнительные функции, которые позволяют провести игру более продуктивно. Следует обратить внимание, что к бонусам виртуального слота относятся символы, обладающие специфическими возможностями, что расширяют масштабы онлайн-игры. Участникам хорошо известны дикий знак, бонусный символ и скаттер, а также как они проявляют себя на игровой площадке. Для каждого из них характеры свои уникальные опции. Их появление на барабанах создает интригу и повышает результат раунда.

Тематические символы в видеослотах

Символ разброса так же известен как скаттер. Его особенность заключается в том, что ему не обязательно появляться на активной линии виртуального слота. Чтобы обеспечить участнику выигрыш, скаттер должен выпасть в нужном количестве. Какая призовая сумма полагается за каждую комбинацию из символов разброса, всегда указывается в таблице выплат. И стоит отметить, что ценность скаттера довольно высокая. Также, еще его одна особенность в том, что он используется в качестве ключа к раунду бесплатных вращений.

Дикий знак всегда желанный для участника. Так как главная его функция заключается в замене игровых символов. А это значит, что он может помочь завершить призовую комбинацию. Если дикий знак самостоятельно формирует выигрышные сочетания, то они оплачиваются по максимальным показателям.

Бонусный символ не формирует прибыльные комбинации. Но он запускает тематическую призовую игру, которая отличается от основного раунда тем, что не состоит из вращений барабанов. В ее рамках участник выполняет поставленное перед ним задание, довольно интересное и увлекательное, за что ему полагается отдельное вознаграждение. Бонусный знак присутствует не у всех игровых автоматов, и его обязанности может одновременно выполнять скаттер, выполняя предусмотренные функции.

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