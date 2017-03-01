Мыльный орех для красоты волос и кожи

Умные люди знают о том, что самая настоящая красота может быть создана лишь при использовании натуральных средств, а одним из них являются универсальные и удивительные дары природы — мыльные орехи.

Такое натуральное средство все чаще увидеть можно в составе косметических средств различных, которые предназначены для ухода за телом, шевелюрой, а также лицом. Кстати, может кому-то будет интересно и то, что данный природный продукт используется вот уже несколько столетий азиатскими женщинами, которые всегда славились своими роскошными, ухоженными и очень густыми волосами.

Что же представляют собой мыльные орехи?

Такое наименование, на самом деле, можно назвать условным, так как орехом это природное средство не является. Говоря более точно, то это всего лишь ягоды, внутри которых содержится косточка, а произрастали до недавнего времени, растения с такими необычными плодами, на Юго-Востоке Азии и в Южной Америке, а сейчас встретить можно их даже в лесах Крыма и Закавказья. Эти необычные ягоды заключены в тонкую кожицу, в состав которой входят природные пенообразователи, которые называются сапонинами.

При помощи кожицы, в которой содержатся такие пенообразователи, можно вымыть посуду, волосы, домашних животных, кожу, да и много чего другого. У данного натурального средства имеются и другие положительные особенности, так например, смягчающие, прекрасные ранозаживляющие, противовоспалительные качества.

Идеально подходят мыльные орехи для ухода за волосами, так как данное натуральное средство отлично очищает шевелюру, оказывает на локоны самое положительное воздействие. Такое средство деликатно промоет волосы, не приведет к образованию шелушения, раздражения.

Медики заявляют также и о том, что при помощи отвара мыльного ореха можно не просто отлично промыть волосы, но и избавиться навсегда от сухой перхоти.

Регулярное мытье головы мыльными орехами приведет неизбежно к тому, что человек не только избавиться от перхоти и прочих проблем с кожей, но у него, наоборот, улучшится значительно состояние волос, они станут более пышными, приобретут шелковистый нежный блеск, будут более послушными при укладке в прическу.

Важно еще и то, что природные сапонины, в период мытья головы не поднимают уровень щелочной среды, именно поэтому кожа не пересушивается.

Как волосы вымыть мыльными орехами?

Такой вопрос обязательно зададут те, кто реально заинтересовался данным натуральным средством и хочет сохранить привлекательность и превосходный вид своих волос.

Вопрос о том, как волосы мыть мыльными орехами, не является праздным, с учетом того, что таким средством нельзя воспользоваться как обычным жидким моющим средством.

Для начала подобрать следует то количество мыльных орехов, которые подойдут для волос определенной густоты, длины и типа. Помимо этого, следует понимать, что волосы, переходящие на натуральные моющие средства, первое время, могут выглядеть несколько неопрятно, возникнет ощущение, как будто, они плохо промыты. Но, такое ощущение возникать не надолго, а уже после второго или третьего мытья головы волосы адаптируются и будут выглядеть очень привлекательно.

Отмечено также и то, что орехи мыльные начинают выделять пену только в том случае, когда сапонины контактируют с водой теплой, но никак не холодной.

Источник: narodfarma.com.ua

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