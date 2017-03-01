Вибираємо прикраси з срібла

Срібло вважається шляхетним металом і всім здавна відомі його корисні властивості. Крім гарного зовнішнього вигляду, прикраси зроблені з срібла, здатні захистити свого власника від будь-якого лихого ока і взяти на себе всі негативні думки і емоції, таким чином, надаючи безпеку людині, яка носить подібні прикраси. Також з сріблом пов’язана величезна кількість народних прикмет. Наприклад, при появі першого зубика у маленької дитини, по ньому прийнято постукати срібною ложечкою для того, щоб зубки росли міцними і здоровими. Інтернет магазин kristall-shop.com.ua пропонує своїм клієнтам ознайомитися з асортиментом свого товару зі срібла.

Срібло, з якого виготовлені всі прикраси, є матеріалом вітчизняного виробництва. А висококваліфіковані майстри з великим досвідом роботи в цій сфері здатні втілити будь-які, навіть найсміливіші фантазії і виготовити воістину унікальні прикраси.

Медичні властивості срібла

Ще з давніх пір срібло використовувалося навіть у медицині, завдяки своїм специфічним особливостям, які сприятливо впливають на людину та її здоров’я. За допомогою срібних виробів очищали воду для пиття за рахунок того, що цей метал має відмінні бактерицидні властивості. Дуже велика кількість сучасних ліків та медикаментів містить певну кількість домішків срібла у своєму складі.

Сімейна реліквія

Ще одним твором мистецтва, створеного з цього благородного металу можна без перебільшень назвати срібний чайний сервіз. У цього предмета побуту по-справжньому цікава і тривала історія. Використовувати такий посуд почали за часів царських чаювань. Такі сервізи розраховувалися на одночасне використання відразу декількома людьми. Чаювання завжди вважалося якимось особливим ритуалом, який зазвичай був популярний серед знатних сімей і високопоставлених персон. З плином часу змінювалися форми і зовнішній вигляд чайних сервізів, але незмінним залишається матеріал з якого вони виготовлені.

Срібний чайний сервіз може в прямому сенсі слова і без перебільшень стати справжньою прикрасою будинку, а також гордістю і цінністю родини!

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