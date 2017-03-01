Свежие и чистые овощи круглый год

Кто из нас не мечтает о том, чтобы на его столе круглый год была здоровая и вкусная пища. В частности это касается овощей. Однако, климатические условия, в которых мы проживаем, не позволяют нам в течение года выращивать свежие фрукты, овощи, зелень. В весенне-летний период мы ещё можем баловать себя такими лакомствами. Однако, с наступлением осени и зимы – наш рацион питания заметно беднеет, в нём уже не встретишь свежих огурцов и помидоров. И хотя многие хозяйки пытаются компенсировать недостаток свежих овощей соленьями, квашенными и маринованными овощами, все эти салаты, острые закуски никогда не заменят ни по вкусу, ни по своей пользе свежие натуральные овощи.

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Также, ещё один важный момент, о котором хотелось бы вспомнить, когда разговор заходит о свежих овощах на наших столах, это то, сколько нитратов и нитритов они в себе содержат. Часто многие предприниматели, чтобы ускорить процесс их роста и созревания, сдабривают их удобрениями опасными для человеческого здоровья. В итоге, заплатив огромную сумму денег за один только свежий салат на вашем столе, вы ещё и рискуете своим здоровьем.

Как начать жить по другому – без страха и опасений за своё здоровье, переживаний о том, какие овощи и фрукты вы едите, а также имея их круглый год на своём столе, вам сможет рассказать вегетарий Иванова. Возможно, его опыт сможет вдохновить других людей начать вести здоровый образ жизни, и заняться выращиванием собственной сельскохозяйственной продукции.

Благодаря подробным описаниям, доступному языку изложения, те истины, которые он открывает, становятся доступными и понятными. Более того, их хочется немедленно воплотить в свою жизнь. Следуя простым советам, используя доступные материалы, приложив к этому усилия со своей стороны и не забыв вложить частицу своей души, вы сможете стать достойным последователем Иванова. Впрочем, путь следования за ним – это не путь лишения, скорее наоборот – вы обретете мир, покой, здоровье и гармонию с собой.

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