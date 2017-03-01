Стреппинг оснащение для производства

Производство изделий нередко предполагает ещё и процесс их упаковки. Вручную делать это неудобно – если у вас большие объёмы производства, то даже целая бригада рабочих на этом этапе изготовления, не сможет справиться с поставленной задачей. Поэтому, куда лучше будет приобрести специальное упаковочное оборудование. На сегодняшний день хорошо себя зарекомендовало именно стреппинг оснащение. Машины и аппараты для стреппинга предназначаются для упаковывания грузов. Упаковка проходит путем обвязывания продукции (квадратной формы или в виде короба), полиэстереровой или полипропиленовой лентой. Таким образом можно упаковывать товары текстильной промышленности, строительной, деревообрабатывающей, металлургической. Сама упаковка получается надежной, качественной, её себестоимость дешевая, а процесс упаковки продукции с помощью использования оборудования проходит достаточно быстро.

В итоге, однажды вложив в покупку такого упаковочного оснащения — цена на стреппинг машину зависит от её мощности, многофункциональности, размеров, и от того, какой производитель выпустил оборудование, вы сможете очень скоро отбить эти инвестиции. Ведь, на вашу продукцию обязательно повысится спрос, так как она более прочная, надежная, и хорошо упакованная, чем предложения от конкурентов.

В отличие от обыкновенных коробок, деревянных ящиков и паллет, стреппинг упаковка намного легче. Обслуживание оснащения – доступное по цене, а приобретение расходных материалов для упаковки продукции не ударит по бюджету вашей компании.

На сегодняшний день на рынке представлены разные варианты стреппинг машин. Есть как полуавтоматические, так и полностью автоматизированные, и даже переносные, мобильные аккумуляторные. В зависимости от характера продукции, объемов вашего производства, вы можете подобрать для себя соответствующий вариант. Оборудование не займёт много места в помещении вашего производственного цеха, однако та часть работ, которую оно будет выполнять (упаковка продукции в качественный материал) — будет очень важно и большой.

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