Шерстяные ковры вновь в моде

Несмотря на новомодные строительные решения в виде «теплого пола», ковровые покрытия остаются очень актуальными и востребованными. А также… полезными. Каким бы ни был теплым пол – ходить по нему босиком или даже в домашней обуви – не слишком хорошо для здоровья. Если же вы хотите не просто покрыть пол цельным ковровым полотном, но подойти к этой задаче творчески, креативно, оригинально – вы можете выбрать такой варианта, как шерстяные ковры в Москве от Art De Vivre.

Выполненные из настоящей шерсти, оригинальных расцветок качественно выполненные – они станут украшением вашего дома, и ходить по полу, где лежит такой ковёр, вам будет очень приятно. В плане ухода шерстяные ковры куда практичнее своих синтетических собратьев. Единственное, чего они боятся, так это моли. Но сегодня человеку известно много способов, как победить моль и защитить от неё свои шерстяные ковры.

Кстати, такой вариант, как оригинальный ковёр из натуральной шерсти может стать отличным вариантом подарка на праздник близкому человеку, на юбилей или на свадьбу. Наверняка тот, кому вы его преподнесёте – обязательно оценит ваш отменный вкус и то, что вы не поскупились приобрести такой шикарный во всех смыслах этого слова подарок. Ковёр действительно будет смотреться роскошно. И сможет стать украшением любого помещения.

Листая страницы последних интерьерных каталогов можно увидеть, что мода на ковры на стене тоже начинает возвращаться. То, что было хорошо знакомо нашим бабушкам и родителям, скоро вновь обещает занять место тренда. Однако, специалисты рекомендуют, если вы всё-таки решили подчиниться воле моды, вам стоит не просто повесить лишь бы какой-то ковёр, а отдать предпочтение действительно настоящему шерстяному шедевру. Он будет играть роль художественного панно на вашей стене, приковывать к себе внимание, и просто согревать вас своим теплом.

Главное, куда бы вы ни решили постелить или повесить ковер, выбирайте качественные изделия. Их качество – залог того, что ковры будут служить вам долго.

Статьи по теме