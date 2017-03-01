Выбираем разделочную доску для кухни

Для того, чтобы сохранить рабочую поверхность стола от механических повреждений ножом, специалисты рекомендуют хозяйкам не забывать о таком кухонном полезном аксессуаре, как разделочная доска. Её использование защитит поверхность вашей столешницы от царапин, сколов, и вы сможете не переживать о том, что в процессе приготовления пищи, повредили внешний вид своей кухни.

Сегодня в магазинах можно отыскать разделочные доски, выполненные как из дерева, так и из пластика. Часто хозяйки задаются вопросом – какая же лучше? Сразу же хочется отметить, что если речь идёт о пластиковой разделочной доске, то выполнена она должна быть из пищевого пластика. В нём минимальное содержание опасных веществ, и вы можете не переживать, что в процессе приготовления пищи эти токсические вещества попадут в вашу еду. А вот по поводу деревянных разделочных досок – мнения неоднозначны. Хотя они максимально натуральны – и это большой плюс с одной стороны, но мыть их не очень удобно. К тому же, плохо просушенные, впитав в себя влагу, они становятся очагом размножения плесени и бактерий. Когда же вы начинаете готовить на такой доске, то всё это попадает в вашу пищу. Поэтому, срок службы деревянных досок не такой большой, как пластиковых, и если вы заметили на их поверхности тёмные или белые пятна налета – использовать такую разделочную доску больше не стоит, если вы не хотите навредить своему здоровью.

Также специалисты рекомендуют покупать для кухни ни одну, а несколько разделочных досок, разных размеров. На одной вы будете резать свежие овощи, вторая подходит для нарезки хлеба, а третью вы будете использовать, когда необходимо будет порезать мясо или рыбу. Стоит не забывать о целевом предназначении досок и не путать их в процессе использования. Необходимо это потому, что как бы тщательно вы не мыли разделочную доску, вы не сможете отмыть её идеально. А если микрочастицы мяса смешаются с остатками овощей, такой «коктейль», когда вы следующий раз будете использовать разделочную доску, вряд ли сделает ваши блюда полезнее и вкуснее.

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