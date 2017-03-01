Дитяча стоматологія: як вилікувати зуби дитині?

Маленький пацієнт — пацієнт особливий, тим більше, для лікаря-стоматолога. Діти рухливі, непосидючі і полохливі, тому часто похід до лікаря перетворюється в серйозну проблему і для малюка, і для його батьків, і для лікаря. Щоб змусити дитину всидіти в кріслі з відкритим ротом потрібні не тільки методики спеціаліста, величезну роль у цьому разі відіграють самі батьки, які часто упускають важливі моменти в «стоматологічному» вихованні.

Головне — профілактика

Будь-який лікар скаже, що своєчасна профілактика — запорука здоров’я. І привчати дитину до регулярних походів до лікаря-стоматолога потрібно з самого раннього дитинства.

— Показувати дитину потрібно в 6, 9, 12 місяців, потім 2-3 рази на рік, — розповідає лікар-стоматолог клініки Мамс. — Стоматологічні огляди допоможуть виявити аномалії, визначити стан твердих тканин зубів. Якщо початкові форми карієсу виявити вчасно, то вилікувати дитині зуби можна щадними методами, що не вимагають анестезії, протипоказаної дітям до 4 років.

Турбуватися про здоров’я порожнини рота дитини потрібно задовго до того, як у малюка з’являться перші зуби. Слизова ясен, язика і щік у немовляти теж потребують догляду після кожного годування. Для цього існують спеціальні дентальні серветки, підійде і проста марля, змочена в кип’яченій воді.

— Крім цього, батькам потрібно якомога раніше відучувати дитину їсти вночі, оскільки через зменшення кількості слини в нічний час значно погіршуються процеси самоочищення порожнини рота, — продовжує лікар-стоматолог. — З появою першого зуба в арсеналі батьків повинна з’явиться зубна щітка. Дитячих щіточок існує безліч, краще починати з силіконових у вигляді напальчника або звичайної форми. По мірі збільшення кількості зубів щітку потрібно поміняти.

Перший час, за порадами лікарів, можна чистити зуби без зубної пасти, щоб просто дати дитині звикнути до самої процедури. А вже потім починати купувати пасти з обов’язковою позначкою «від 0 до 3 років», до їх складу входять молочні ферменти, ксиліт, допустима наявність рослинних компонентів. Пасти для самих маленьких не містять фтору, тому, якщо дитина проковтне, нічого страшного не трапиться.

— З двох років можна застосовувати гігієнічну пасту, з трьох — пасту з вмістом фтору. Варто відзначити, що дитяча стоматологія в Києві добре розвинена і тому не варто боятись відвести свою дитину на профілактичний оглід до лікаря-стоматолога, — пояснює лікар.

Забудьте про «доктор тільки посвердлить»!

Діти бояться лікарів. Дорослі теж, іноді навіть більше дітей. Батькам перед прийомом дитини у лікаря-стоматолога потрібно забути про власні страхи і ні в якому разі не передавати їх дитині. Забудьте про крамольну фразу «Доктор тільки посвердлить», тим більше, коли ви просто не можете знати, чи буде взагалі стоматолог щось «свердлити».

— До першого прийому у стоматолога дитини батьки повинні підготувати самостійно. Пограйте вдома один з одним, з іграшками, навчіть малюка добре відкривати рот, показувати зуби, язик. У доступній формі поясніть, що буде робити лікар і поясніть, чому це важливо, — радить лікар. — Розкажіть дитині, що ви скоро підете до стоматолога, познайомитеся, покажіть і порахуєте зубки, а лікар перевірить, чи все в порядку і чи правильно ти їх чистиш. Ні в якому разі не обговорюйте при дитині свої страхи!

Нагадаємо, чекати поки зуби заболять, а тільки потім йти до лікаря — абсолютно неправильний підхід. Те, як ваша дитина опанує навички гігієни залежить тільки від вас. З трьох років можна починати відвідувати лікаря-гігієніста, який проведе професійну чистку в залежності від поточного стану порожнини рота і навчить дитину правильно чистити зуби вдома.

Дітям для безкоштовного прийому у лікаря-стоматолога не потрібно здавати ніяких аналізів, тільки після 18 років при собі необхідно мати аналіз крові на RW і флюорографію.

Головне до цього віку виробіть у дитини культуру здоров’я і привчіть ваше чадо, що походи до лікаря — це нормально, і коли проблеми зі здоров’ям виявляються на початковій стадії, вирішити їх набагато простіше.

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