5 методов раскрутить свой сайт

5 источников трафика, формирующих посещаемость сайта

Чтобы на сайт заходили пользователи, нужна реклама. Без рекламы не будет посетителей, без посетителей не будет монетизации. Возникает вопрос, как именно привлечь людей, какие источники трафика работают лучше и стоят дешевле. Эту проблему стоит решать как можно раньше, потому что каждый день простоя несет убытки. Особенно, если ваша бизнес-модель основана только на продажах через интернет. Чем раньше вы начнете продвижение сайта, тем лучше.

Основные каналы интернет-трафика

Существует 5 основных категорий трафика: органический, социальный, ссылочный, рекламный и поисковой. Все перечисленные каналы связаны между собой. Если вы увеличиваете количество лояльных пользователей в социальных сетях, растет показатель органического трафика, увеличиваете бюджет на рекламу — растет число подписчиков на группы и странички бренда.

Но основной источник новых посетителей, который по эффективности кратно превосходит все оставшиеся — поисковики. Даже с учетом выросшей конкуренции, Яндекс и Гугл при правильном подходе генерируют от 50% до 90% аудитории интернет ресурса. Вам станет понятно почему так происходит, если подробно разобраться в происхождении трафика во всемирной паутине.

Социальные сети

Канал с огромным потенциалом. По данным организации We Are Social, в социальных сетях зарегистрировано четверть населения земного шара. Игнорировать такой клондайк нельзя, но формат социальных порталов не позволяет вытаскивать значимый процент аудитории в другую среду — на ваш сайт. По внешним ссылкам переходят не более 10% юзеров соц. сеток. К тому же, SMM как отдельный маркетинговый инструмент, требует больших бюджетов.

Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм и другие глобальные порталы, если тематика сайта позволяет, нужно обязательно использовать. Но общее количество трафика, которые могут давать социальные сети, за редким исключением, не превышает 10-15%. Это нормальная цифра, при которой основной рекламный бюджет не будет съедать SMM. Развивайте паблики и странички бренда, наращивайте аудиторию, но не делайте из социального трафика основной. Это дорого и не всегда оправдано.

Органический целевой трафик

Это прослойка пользователей или покупателей, которые самостоятельно заходят на ваш сайт. Источники — закладки, сарафанное радио и постоянные посетители. С натяжкой сюда можно отнести переходы из email-рассылки. Органика растет вместе увеличением посещаемости. Чтобы увеличить процент аудитории, которая будет неоднократно возвращаться на сайт, используйте следующие тактики:

Акции и скидки (для коммерческих ресурсов);

Максимально возможное для вашего бюджета качество контента (для информационных порталов);

Социальная составляющая — сделайте систему комментирования с рейтингом и быстрой регистрацией через социальные сети;

Тестируйте новые форматы контента;

Дайте вашим пользователям реальную пользу;

Обновляйте ассортимент или контент с постоянной периодичностью.

И не нужно недооценивать рассылку на электронную почту. Прямых переходов канал дает меньше всего, но лояльность целевой аудитории максимальная.

Ссылочная и рекламная масса

Категории объединены, потому что очень похожи. Рекламный трафик — тот, за который вы платите деньги: баннеры, контекстная реклама, тизеры, упоминания в медиа, партнерская программа для интернет-магазинов и т.д. Преимущества коммерческого трафика в том, что результат он дает сразу. Но нужно огромное количество денег, чтобы поддерживать нужный уровень продаж. Часто это попросту нерентабельно, если маржинальность вашего бизнеса невысока.

Ссылочный трафик — размещение условно-бесплатных ссылок на форумах, сервисов вопросов/ответов, в обсуждениях на блогах и т.д. Такой вид продвижения модно называть краудфандингом. Большой пользы он не приносит, но ввиду небольшой стоимости можно применять. К тому же, в грамотных руках ссылки полезны, они ускоряют SEO продвижение сайтов, улучшают «вес» ресурса в глазах поисковой системы.

SEO-продвижение

Самый важный источник трафика — это SEO раскрутка сайта, поисковый трафик был, есть и остается самым перспективным и надежным способом поиска новых клиентов и читателей. Канал хорош тем, что он:

a) Универсален; b) Дешевле контекстной рекламы и SMM; c) Имеет длительный аккумулятивный эффект; d) Самый эффективный способ продвижения.

На примерах кейсов SEO агентства Proposition можно увидеть, что продвижение в поисковиках актуально для любого типа бизнеса — от строительной техники до магазинов одежды. Даже если вы работаете в очень узкой нише, путем использования среднечастотных и низкочастотных запросов можно добиться такой посещаемости, которая будет генерировать нужное количество лидов. Заказывая поисковое продвижение один раз, вы получаете аккумуляционный эффект на многие месяцы или даже годы. Дальнейшее поддержание высоких позиций не будет отнимать много ресурсов. Достаточно грамотно выйти в топ по широкому семантическому ядру и вы обеспечите себя заказами на долгое время.

Главное — довериться профессионалам, поскольку без опыта в SEO можно сделать только хуже. Выбирайте студию с репутацией, опытом и кейсами, комбинируйте источники трафика и делайте максимальный акцент на поисковиках — затраты окупаются быстро, эффект присутствует очень долго.

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