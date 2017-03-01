Выращивание и заготовка клубники

Вряд ли кто-то устоит перед ароматом спелой клубники. А её вкус? Его обожают взрослые и дети. Из клубники варят компоты, варенье, её замораживают. Одним словом, применение этой ягоде можно найти всегда. Главное, вырастить хороший клубничный урожай. В том, что в этом сезоне он будет именно таким, вы сможете не сомневаться, если примете решение купить семена клубники в украине в интернет магазине Florium.ua. Высокое качество семян, большой процент всхожести, перспектива большого урожая и доступная цена на семена – вот, что обязательно вас заинтересует.

Для того, чтобы посаженные вами семена взошли, и клубника выросла и начала приносить урожай, рекомендуется тщательно соблюдать рекомендации относительно времени посадки семян, глубины посадки, выбора грунта, количества полива. Несоблюдение одного из этих важных пунктов может поставить под угрозу вашу затею вырастить клубничную плантацию. Так что, лучше придерживаться рекомендаций, которые вы сможете прочесть на упаковке семян или же поинтересоваться ответами на эти вопросы у консультантов магазина. Они любезно ответят на все ваши вопросы.

Когда ростки клубники покажутся из-под земли, важно также продолжать правильно ухаживать за клубникой, защищать её от вредителей, и если необходимо — удобрять. В итоге ваш труд будет по достоинству вознагражден, и вы сможете собрать хороший урожай, пускай даже с небольшого участка, на котором вы посадили клубнику.

Ну, а что делать с ягодами – вы уже и сами знаете. Однако, специалисты утверждают, что самым лучшим способом заготовки клубники, который позволяет сохранить максимум полезных веществ в каждой ягоде, является способ быстрой заморозки. При этом, после размораживания ягоды нельзя повторно замораживать, а лучше сразу употребить в свежем виде, сварив из них компот, или добавив в пирог. Наверняка, у каждой хозяйки найдётся парочка секретных рецептов, что можно сделать со свежей клубникой.

Ну, а для того, чтобы после разморозки они выглядела красиво и не была помятой, перед замораживанием её рекомендуют помыть и просушить на бумажном полотенце, и замораживать небольшими порциями, расфасовав по специальным лоткам для заморозки или разложив по полиэтиленовым пакетам.

Статьи по теме