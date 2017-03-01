Необычные жидкости для электронных кальянов

В наше время никого не удивишь электронными приборами, которые приходят на смену обыкновенным, бытовым. Так и в случае с кальяном, у которого есть любители насладиться в кругу друзей или наедине. Электронные сигареты очень удобны в использовании, а также безвредны для окружающих. Нет риска получения ожогов или возникновения пожара. Жидкости и сменные картриджи представленные ниже, Вы сможете купить в интернет магазине Kalyanchik.ua.

Для электронных кальянов выпускаются сменные картриджи с жидкостью необходимого вкуса и аромата. Они гарантируют до 1000 затяжек и выпускаются с содержанием никотина и без него от Starbuzz и Square.

Все жидкости состоят из пищевых ароматизаторов, растительного глицерина и пропиленгликоля.

Сменные картриджи от Starbuzz

Данная компания благодаря высокотехнологическому производству старается обеспечить курящих, предлагая альтернативные методы тем способам потребления никотина, к которому мы привыкли.

Продукция фирмы Starbuzz предлагает картриджи с жидкостью, которая содержит никотин в объёме 1,5 мг. Используя такие картриджи, курильщик будет получать требуемый ему никотин в виде пара. При этом полностью исключено потребление табачного сырья и наличие неприятного запаха из полости рта после курения.

Потребляя такие содержащие никотин жидкости, можно:

— устранить пристрастие к курению табака;

— избавить окружающих людей от неприятного запаха и дыма от сигарет.

Самыми популярными картриджами являются следующие:

1. «Код 69» сочетает в себе аромат колы и бодрящего лайма с легкими нотками ванили.

2. «Белая мята» подарит потрясающее послевкусие любителем освежающих ароматов.

3. «Восточнее пряности» – сладковатый и немного пряный аромат, который перенесёт в экзотические страны.

Продукция от Square

Она порадует немалым изобилием чистых ароматов и потрясающим миксом.

Среди них можно выделить следующие:

1. «Мята со сливками» приятно освежит, оставляя приятное послевкусие, как после любимого пирожного.

2. «Табак» подойдёт тем, кто не любит экспериментировать с разнообразием вкуса и аромата, а придерживается традиционного табачного аромата.

Данные американские фирмы предлагают линейку картриджей как с содержанием никотина, так и без него, поэтому можно выбрать понравившийся аромат разными потребителями.

Кроме того, данные фирмы представляют большую линейку одиночных фруктовых и цитрусовых ароматов, которые пользуются не меньшей популярностью.

Для тех, кто предпочитает традиционное курение кальяна, производители создали отдельную жидкость для электронных чаш. Она выпускается во флаконах объёмом 25 мл и предусматривает наливание в специальную электронную чашу.

Такая чаша ещё удобна тем, что:

— в ней можно самому делать миксы из понравившихся ароматов;

— её использование намного экономичнее, в отличие от табака;

— даже при неправильном использовании не будет гари, как с обыкновенными традиционными на углях.

Такие жидкости выпускаются:

— как одиночными ароматами, так и миксами;

— с содержанием никотина и без.

Производители позаботились о своих потребителях, учитывая все их предпочтения и проявляя заботу об их здоровье, что не ущемляет свободу окружающих людей, негативно относящихся к запаху табачного дыма.

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